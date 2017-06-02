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Премьер-министр: Мы улучшим условия для экспорта выпускаемой продукции

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360851_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429587-ru.html

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2 июня 2017, 9:40       Комментарии

"В Кыргызстане создаются все необходимые условия для экспорта выпускаемой продукции на внешние рынки", - заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 1 июня на церемонии открытия Иссык-Кульской лаборатории по карантину растений в Тюпском районе.
Глава правительства подчеркнул, что открытие фитосанитарных лабораторий в стране, отвечающих международным стандартам является определённым результатом работы в рамках вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
"Большинство кыргызстанцев проживает в сельской местности и задействованы в сельском хозяйстве. Кыргызстан является аграрной страной, поэтому задача по обеспечению защиты растений и продовольственной безопасности является очень важной. На сегодня экспорт сельхозпродукции на зарубежные рынки возможен только при наличии фитосанитарных и ветеринарных лабораторий. Это стало требованием времени", - подчеркнул Жээнбеков.
Премьер-министр отметил, что при вступлении Кыргызстана в ЕАЭС республика приняла на себя ряд обязательств, одним из которых является наличие в стране современных ветеринарных и фитосанитарных лабораторий, в связи с чем с прошлого года правительство ведет активную работу в данном направлении.
"В рамах вступления страны в ЕАЭС система лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер Кыргызстана должна соответствовать требованиям интеграционного объединения. В 2017 году в Баткенской, Нарынской и Джалал-Абадской областях также будут введены в эксплуатацию фитосанитарные лаборатории. Вместе с тем в городах Каракол, Балыкчы, Талас и Баткен будут построены ветеринарные лаборатории", - отметил глава кабмина.
Премьер-министр напомнил, что на усиление фитосанитарного контроля из республиканского бюджета ежегодно увеличивается сумма выделяемых финансовых средств. Если в 2015 году она составила 1,5 млн сомов, то 2016 году 26,5 млн сомов, а в 2017 году предусмотрено 29,9 млн сомов.
По данным министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбека Мурашева, со стороны правительства на ремонтные работы Иссык-Кульской лаборатории по карантину растений в Тюпском районе, которые были начаты в 2016 году, было выделено 5,9 млн сомов.
Жээнбеков подчеркнул, что создание современной системы фитосанитарного и ветеринарного контроля, отвечающей требованиям ЕАЭС и международным стандартам, будет способствовать наращиванию экспортного потенциала, развитию экономики и повышению благосостояния граждан страны.

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