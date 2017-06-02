С начала года в РФ недопущено более 2 тысяч тонн подкарантинной продукции

2 июня 2017, 9:52 Комментарии

С начала текущего года инспекторами возвращено более двух тысяч тонн подкарантинной продукции, незаконно поступившей из Казахстана и Кыргызстана в Новосибирскую область. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем возвращенной в фитосанитарном контрольном посту "Карасук" подкарантинной продукции вырос более чем в восемь раз. Безусловно, это связано с усилением мер по недопущению незаконного ввоза продукции, в том числе в связи с возможным ее реэкспортом из стран, в отношении которых введены ответные ограничительные меры, говорится в сообщении.

Так, по итогам пяти месяцев 2017 года 956 тонн казахстанской растительной продукции, 884 тонны и 1060 единиц подкарантинной продукции происхождением из Кыргызстана, 202 тонны узбекистанской растительной продукции, 80 тонн таджикистанских овощей, а также 20 тонн хурмы, 18 тонн перцев и 1,5 тонны томатов происхождением из Китая и полтонны мандаринов происхождением из Марокко и Пакистана задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук". Продукция следовала автомобильным транспортом с территории Казахстана и Кыргызстана для реализации в городах Сибирского федерального округа. Стоит отметить, основная часть подкарантинной продукции предназначалась для последующей реализации на новосибирском плодово-овощном рынке "Хилокский".

Однако при проведении карантинного фитосанитарного контроля инспекторами было установлено, что партии продукции высокого фитосанитарного риска перевозились либо в отсутствие маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере, либо без соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, а также с истекшим сроком действия фитосанитарного сертификата. В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз на территорию Российской Федерации всех партий в объеме 2 162 тонн растительной продукции и 1060 единиц посадочного и семенного материала был запрещен. Грузы возвращены отправителям в Казахстан и Кыргызстан.