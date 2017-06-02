Генпрокуратура: В Академии наук "пилили" зарплату вымышленных сотрудников

2 июня 2017, 10:00 Комментарии

Выдумать несуществующих работников и получать за них заработную плату. Такую незамысловатую схему придумали в Институте водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным надзорного органа, такая махинация была разоблачена при содействии гражданина И.Т., который и сообщил о данном факте в компетентные органы. В результате выяснилось, что должностные лица института с 2013 года по настоящее время незаконно начисляли заработные платы трем фактически неработающим "сотрудникам".

"В результате противоправных действий должностных лиц вышеотмеченного института государству причинен материальный ущерб в сумме 720 тысяч сомов. По данному факту Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171 "Присвоение или растрата вверенного имущества", 304 "Злоупотребление должностным положением" и 315 "Служебный подлог" УК КР.