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Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360855_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429584-ru.html

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2 июня 2017, 10:05       Комментарии

Президент США Дональд Трамп объявил 1 июня, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает Reuters.
"Мы выходим", - сказал Трамп на церемонии в Розовом саду у Белого дома. Он осудил "драконовское" финансовое и экономическое бремя, которое налагает на страну Парижское соглашение.
"Чтобы выполнить мою торжественную обязанность защищать Америку и ее граждан, Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату", - добавил Трамп.
"Выполнение условий Парижского соглашения могло стоить Америке 2,7 миллиона потерянных рабочих мест к 2025 году", - приводит РИА "Новости" его слова.
При этом он добавил, что Соединенные Штаты начнут переговоры либо о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о заключении "новой сделки на условиях, справедливых для Соединенных Штатов, их предприятий, работников, людей, их налогоплательщиков".
Выход США из числа участников соглашения по климату, которое обязывает сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов, - одно из предвыборных обещаний Трампа. 10 ноября 2016 года он заявил, что "изменения климата являются далеко не самым насущным вопросом национальной безопасности".
По мнению главы Белого дома, этот документ невыгоден США, поскольку мировой лидер по выбросам - Китай - не выполняет обязательств, предусмотренных соглашением.

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