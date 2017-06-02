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В жилом массиве Кара-Жыгач загорелся грузовик "МАН". Пострадавших нет

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360854_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429583-ru.html

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2 июня 2017, 10:08       Комментарии

В Бишкеке в жилом массиве Кара-Жыгач 1 июня полностью сгорел большегрузный автомобиль марки "МАН". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС КР.
По данным ведомства, инцидент произошел из-за несоблюдения правил безопасности при монтаже электроприборов. Пожар начался днем в районе улиц Анкара и Горького. Не смотря на то что бригада пожарных работала оперативно, спасти транспорт не удалось, грузовик пришел в негодность.
"Сообщение о пожаре поступило в 15.08, затем уже в 15.40 пожар был ликвидирован. На месте тушения работал один пожарный расчет. Пострадавших и жертв нет. Полностью сгорела кабина автомашины", - сообщили в пресс-службе МЧС КР.

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