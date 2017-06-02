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Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в 2017 году на уровне 3,5%

Источник:
http://kabar.kg/news/vsemirnyi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429582-ru.html

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2 июня 2017, 9:45       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. По прогнозам Всемирного банка в 2017 году рост экономики Кыргызстана составит 3,5%. Об этом в ходе конференции сообщил экономист Всемирного банка в КР Бакыт Дубашов.
По его словам, в макроэкономической отрасли не ожидается резких изменений.
"По нашему прогнозу экономика региона, включая Россию, постепенно восстанавливается. Она основана на новых ценах на энергоресурсы и на тех глобальных изменениях, которые происходят. И в соответствии с этими предположениями прогнозируем такой рост, если убрать производство золота, то останется на уровне 2016 года. Но за счет сектора золотодобычи могут быть внесены свои коррективы, поэтому мы ориентируемся в пределах 3,5% роста", - сказал он.
В 2018 году, по прогнозу Всемирного банка, рост ВВП составит 4%.

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