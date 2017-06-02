Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в 2017 году на уровне 3,5%

2 июня 2017, 9:45 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. По прогнозам Всемирного банка в 2017 году рост экономики Кыргызстана составит 3,5%. Об этом в ходе конференции сообщил экономист Всемирного банка в КР Бакыт Дубашов.

По его словам, в макроэкономической отрасли не ожидается резких изменений.

"По нашему прогнозу экономика региона, включая Россию, постепенно восстанавливается. Она основана на новых ценах на энергоресурсы и на тех глобальных изменениях, которые происходят. И в соответствии с этими предположениями прогнозируем такой рост, если убрать производство золота, то останется на уровне 2016 года. Но за счет сектора золотодобычи могут быть внесены свои коррективы, поэтому мы ориентируемся в пределах 3,5% роста", - сказал он.

В 2018 году, по прогнозу Всемирного банка, рост ВВП составит 4%.