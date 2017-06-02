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В 2016 году экономический рост был поддержан фискальной политикой – Всемирный банк

Источник:
http://kabar.kg/news/v-2016-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429581-ru.html

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2 июня 2017, 9:56       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В 2016 году экономический рост был поддержан фискальной политикой. Об этом на конференции сообщил экономист Всемирного банка в КР Бакыт Дубашов.
По его словам, данная поддержка была не бесплатной, так как за нее пришлось платить.
"И это отразилось на всех цифрах, то есть в росте госдолга, были потеряны фискальные буфера. Соответственно риски, которые мы видели, увеличились. Страна стала менее подготовленной. Точность исполнения ослабла", - сказал он.
Б. Дубашов полагает, что правительству необходимо провести определенные мероприятия, чтобы привести все в соответствие.
"Нужна точность для готовности к новым шокам. Развитие, которое у нас было в последние годы, с точки зрения внешнего шока говорит о том, что к новым сложностям наша страна не готова. Нужно защитить себя, чтобы это не отразилось на уровне жизни наших граждан", - добавил он.

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