МИД ведет консультации, а пока кыргызстанцы в РФ должны стать на учет в течение суток

2 июня 2017, 9:55 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. В Москве делегация МИД Кыргызстана подняла вопрос об однодневной регистрации иностранных граждан в городах Москва, Казань, Санкт-Петербург и Сочи с 1 июня по 12 июля 2017 года. Вопрос обсудили на заседании Консультативного совета руководителей консульских служб МИД стран СНГ.

Эти меры, по данным российских властей, принимаются для обеспечения безопасности в рамках проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 по футболу.

По данным посольства, решение российской стороны принято без учета положений международных договоров. В этом вопросе делегация Таджикистана поддержала мнение кыргызской стороны.

В свою очередь, российская сторона с пониманием отнеслась к обеспокоенности кыргызской стороны и заверила, что вопрос будет рассмотрен совместно с МВД России.

Как известно, игры Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Турнир рассматривается как "репетиционный" перед чемпионатом мира, который пройдет в России в 2018 году.

Кыргызстанцам посольство ранее рекомендовало воздержаться от поездок в эти города, а в случае приезда своевременно встать на миграционный учет во избежание проблем.

Напомним, в Кубке конфедераций примут участие Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира 2014), Австралия (победитель Кубка Азии 2015), Чили (победитель Кубка Америки 2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка 2013 и Золотого кубка 2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК 2016), Португалия (чемпион Европы 2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций 2017).