Арсен Венгер останется у руля лондонского "Арсенала" еще на два года

2 июня 2017, 10:06 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Тренер "Арсенала" Арсен Венгер положил конец слухам о своём будущем, заключив новый двухлетний контракт с лондонской командой, пишет Reuters.

"Я люблю этот клуб и смотрю в будущее с оптимизмом и воодушевлением", - сказал 67-летний специалист, чьи слова цитирует клуб в своем сообщении.

Предыдущий контракт Венгера истекал в конце сезона-2016/2017, и тренеру часто задавали вопросы о его планах. Мнения болельщиков и экспертов о необходимости продления соглашения с французом, тренирующим "канониров" с 1996 года, разошлись.

В минувшем сезоне "Арсенал" пришел к финишу пятым, впервые при Венгере финишировав вне первой четверки и не попав в Лигу чемпионов.

Тем не менее в минувшую субботу лондонцы выиграли Кубок Англии, в финале переиграв земляков из "Челси", позволив Венгеру заручиться поддержкой совета директоров команды.

"Мы стремимся выиграть Премьер-лигу и завоевать другие главные европейские трофеи. Это то, чего ждут болельщики, игроки, сотрудники, тренер и совет директоров, и мы не станем отдыхать, пока этого не добьемся", - сказал владелец мажоритарной доли в клубе Стэн Кронке.

"Арсен - лучший человек для этого. У него фантастические достижения, и мы его полностью поддерживаем".

За 21 год работы в "Арсенале" Венгер трижды выигрывал Премьер-лигу и семь раз - Кубок Англии. Тем не менее с последней победы в чемпионате прошло уже 13 лет.