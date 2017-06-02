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Арсен Венгер останется у руля лондонского "Арсенала" еще на два года

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/arsen-ven...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429577-ru.html

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2 июня 2017, 10:06       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Тренер "Арсенала" Арсен Венгер положил конец слухам о своём будущем, заключив новый двухлетний контракт с лондонской командой, пишет Reuters.
"Я люблю этот клуб и смотрю в будущее с оптимизмом и воодушевлением", - сказал 67-летний специалист, чьи слова цитирует клуб в своем сообщении.
Предыдущий контракт Венгера истекал в конце сезона-2016/2017, и тренеру часто задавали вопросы о его планах. Мнения болельщиков и экспертов о необходимости продления соглашения с французом, тренирующим "канониров" с 1996 года, разошлись.
В минувшем сезоне "Арсенал" пришел к финишу пятым, впервые при Венгере финишировав вне первой четверки и не попав в Лигу чемпионов.
Тем не менее в минувшую субботу лондонцы выиграли Кубок Англии, в финале переиграв земляков из "Челси", позволив Венгеру заручиться поддержкой совета директоров команды.
"Мы стремимся выиграть Премьер-лигу и завоевать другие главные европейские трофеи. Это то, чего ждут болельщики, игроки, сотрудники, тренер и совет директоров, и мы не станем отдыхать, пока этого не добьемся", - сказал владелец мажоритарной доли в клубе Стэн Кронке.
"Арсен - лучший человек для этого. У него фантастические достижения, и мы его полностью поддерживаем".
За 21 год работы в "Арсенале" Венгер трижды выигрывал Премьер-лигу и семь раз - Кубок Англии. Тем не менее с последней победы в чемпионате прошло уже 13 лет.

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