За 5 месяцев в Новосибирскую область не пропустили более 2 тыс. тонн товара из Казахстана и КР

2 июня 2017, 9:29 Комментарии

С начала 2017 года инспекторами возвращено более 2 тыс. тонн подкарантинной продукции, незаконно поступившей из республик Казахстан и Кыргызстан в Новосибирскую область. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года объем возвращенной в ФКП "Карасук" подкарантинной продукции вырос более чем в восемь раз. Это связано с усилением мер по недопущению незаконного ввоза продукции, в том числе в связи с возможным ее реэкспортом из стран, в отношении которых введены ответные ограничительные меры.

Так, по итогам пяти месяцев 2017 года 956 тонн казахстанской растительной продукции, 884 тонны и 1 060 единиц подкарантинной продукции происхождением из Республики Кыргызстан, 202 тонны узбекистанской растительной продукции, 80 тонн таджикистанских овощей, а также 20 тонн хурмы, 18 тонн перцев и 1,5 тонны томатов происхождением из Китая и полтонны мандарин происхождением из Марокко и Пакистана задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук".

Продукция следовала автомобильным транспортом с территории республик Казахстан и Кыргызстан для реализации в городах Сибирского федерального округа.

Стоит отметить, что основная часть подкарантинной продукции предназначалось для последующей реализации на новосибирском плодово-овощном рынке "Хилокский". Однако при проведении карантинного фитосанитарного контроля инспекторами было установлено, что партии продукции перевозились либо в отсутствие маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере, либо без соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, а также с истекшим сроком действия сертификата.

В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз на территорию Российской Федерации всех партий в объеме 2 162 тонны растительной продукции и 1 060 единиц посадочного и семенного материала был запрещен. Грузы возвращены отправителям в республики Казахстан и Кыргызстан.