Роналду в 2 раза превзошел состав "Юве" по числу подписчиков в соцсетях

2 июня 2017, 9:20 Комментарии

Форвард мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду в 2,3 раза превосходит весь состав туринского "Ювентуса" по общему числу подписчиков в социальных сетях Twitter, Instagram и Facebook. Об этом сообщается в исследовании компании [urlhttps://www.cuponation.com/]CupoNation[/url].

На португальского игрока подписаны более 270 миллионов человек, суммарные показатели 26 футболистов итальянской команды составляют около 117 миллионов. Лучший игрок "Ювентуса" по этому показателю - бразильский защитник Дани Алвес - имеет 30 миллионов подписчиков, это в девять раз меньше, чем у Роналду.

На всех футболистов "Реала" подписаны в общей сложности более 743 миллионов человек. У "Ювентуса" эта цифра в шесть раз скромнее - 118 миллионов.

В субботу, 3 июня, команды встретятся в финале Лиги чемпионов . Игра пройдет в Кардиффе на стадионе "Миллениум". Матч начнется в 00.45 по бишкекскому времени.