Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мадуро вынесет проект новой конституции Венесуэлы на референдумМадуро вынесет проект новой конституции Венесуэлы на референдумВ Бишкеке и Оше обсудят возможности рынка ЕАЭС для регионов страныВ Бишкеке и Оше обсудят возможности рынка ЕАЭС для регионов страны

Роналду в 2 раза превзошел состав "Юве" по числу подписчиков в соцсетях

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360849_ro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429574-ru.html

Похожие новости

Рост ВВП стран ЕАЭС после создания ЗСТ с Индией может составить до 2,7 млрд долл. США

В Бишкеке состоялось открытие восстановленного фонтана "Солнечные рыбки"

Kazinform: Перерыв в запуске ракет "Протон-М" с Байконура составил ровно год

СМИ: почти половина подписчиков Трампа в Twitter оказались ботами

В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 95-летию со дня рождения Героя СССР Д.Асанова

2 июня 2017, 9:20       Комментарии

Форвард мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду в 2,3 раза превосходит весь состав туринского "Ювентуса" по общему числу подписчиков в социальных сетях Twitter, Instagram и Facebook. Об этом сообщается в исследовании компании [urlhttps://www.cuponation.com/]CupoNation[/url].
На португальского игрока подписаны более 270 миллионов человек, суммарные показатели 26 футболистов итальянской команды составляют около 117 миллионов. Лучший игрок "Ювентуса" по этому показателю - бразильский защитник Дани Алвес - имеет 30 миллионов подписчиков, это в девять раз меньше, чем у Роналду.
На всех футболистов "Реала" подписаны в общей сложности более 743 миллионов человек. У "Ювентуса" эта цифра в шесть раз скромнее - 118 миллионов.
В субботу, 3 июня, команды встретятся в финале Лиги чемпионов . Игра пройдет в Кардиффе на стадионе "Миллениум". Матч начнется в 00.45 по бишкекскому времени.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум