Мадуро вынесет проект новой конституции Венесуэлы на референдум

2 июня 2017, 9:25 Комментарии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует по итогам работы учредительного собрания вынести на референдум проект новой конституции страны. Как передает РИА Новости, такое заявление он сделал в эфире государственного телевидения.

"Новая реформированная конституция пойдет на консультативный референдум, чтобы народ решил, хочет он ее или нет", - отметил Мадуро.

Реформированием основного закона займется учредительное собрание, созываемое по инициативе главы государства.

Решение Мадуро, о котором он объявил ранее, вызвало массовые протесты и серьезную критику со стороны оппозиции, называющей это попыткой госпереворота.

Массовые акции людей, недовольных правлением социалистов, продолжаются в стране с начала апреля. Они выражают недовольство экономической ситуацией и требуют назначения досрочных выборов. Число жертв столкновений превысило 50.