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Мадуро вынесет проект новой конституции Венесуэлы на референдум

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360850_ma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429573-ru.html

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2 июня 2017, 9:25       Комментарии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует по итогам работы учредительного собрания вынести на референдум проект новой конституции страны. Как передает РИА Новости, такое заявление он сделал в эфире государственного телевидения.
"Новая реформированная конституция пойдет на консультативный референдум, чтобы народ решил, хочет он ее или нет", - отметил Мадуро.
Реформированием основного закона займется учредительное собрание, созываемое по инициативе главы государства.
Решение Мадуро, о котором он объявил ранее, вызвало массовые протесты и серьезную критику со стороны оппозиции, называющей это попыткой госпереворота.
Массовые акции людей, недовольных правлением социалистов, продолжаются в стране с начала апреля. Они выражают недовольство экономической ситуацией и требуют назначения досрочных выборов. Число жертв столкновений превысило 50.

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