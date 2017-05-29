"Digital Report": Всемирный банк увеличил финансирование проекта Digital CASA в 2,5 раза

2 июня 2017, 9:32 Комментарии

Финансирование программы Digital CASA по строительству волоконно-оптических линий связи в Кыргызстане и Афганистане будет увеличено с $20 млн до $50 млн. Главные цели проекта – обеспечить доступность широкополосного интернет-доступа (ШПД) во всех, даже самых отдаленных, населенных районах стран, а также развить транзитный потенциал Кыргызстана.

Digital CASA – региональный проект по созданию трансграничной телекоммуникационной сети, которая свяжет страны Центральной и Южной Азии в единый цифровой хаб. Ранее Всемирный банк был готов выделить на его реализацию $20 млн, 45% из которых предоставлялось странам в виде гранта, а остальная часть – в виде льготного кредита. Однако после предварительной оценки проекта финансирование планируется увеличить в 2,5 раза до $50 млн. По словам представителя Всемирного банка, сумма будет состоять из странового кредита Кыргызстану и регионального (Кыргызстан и Афганистан). Предполагается, что около 70% от этой суммы будет являться льготным кредитом, остальная часть – грант.

Проблема дорогого интернет-доступа

В Кыргызстане наблюдается самая высокая стоимость интернета в центрально-азиатском регионе. Стоимость широкополосного интернета по отношению к ВВП на душу населения – более 25%, в то время как в соседнем Казахстане этот же показатель составляет лишь 1,8%. "У нас самый дорогой интернет в регионе. Проект Digital CASA позволит нам подключиться к хабам в Южной Азии, где проходят самые мощные интернет-кабели. Мы сможем получать качественный и дешевый интернет, не будучи зависимыми от одного маршрута", – считает представитель Международного общества интернет ISOC Талант Султанов.

Digital CASA позволит странам азиатского региона стать независимыми от России при подключении к международным каналам интернета.

В январе этого года в Бишкек прибыла миссия Всемирного банка, которая провела предварительную оценку компонентов проекта. "По итогам оценки, эксперты пришли к выводу о том, что необходимо увеличить сумму финансирования на развитие оптоволоконных сетей, построение центров обработки данных и обеспечение вопросов кибербезопасности. Вместе с миссией приезжал специалист по облачным решениям, который дал оценку состояния инфраструктуры и также пришел к выводу, что необходимо увеличить финансовую часть, заложенную на построение дата-центров", – рассказал ИТ-консультант Всемирного банка Уран Эсенгелдиев.

"Облако" для государства

Одной из главных задач в рамках проекта эксперты называют построение государственного центра обработки данных. "Сейчас разные госорганы открывают мини дата-центры, однако необходимо сделать этот процесс централизованным. Международные эксперты считают, что для этого необходимо построить так называемый government cloud (государственное "облако" – прим. DR), который будет легче обслуживать и обеспечивать его безопасность", – сказал Талант Султанов.

Региональный проект Digital CASA будет являться своего рода подспорьем для реализации национального проекта "Таза коом", поскольку включает построение важных инфраструктурных объектов, необходимых для создания цифрового государства. Эксперт отметил, что цели проектов "Таза коом" и Digital CASA тесно переплетаются, однако так будет лишь на начальном этапе, поскольку, кроме страновых компонентов реализации Digital CASA, существуют и региональные.

В рамках Digital CASA проведут линии связи данных во все отдаленные населенные пункты Кыргызстана.

В ближайшее время ожидается прибытие еще одной миссии, которая проведет дополнительную оценку. "После этого нужно будет получить одобрение совета директоров Всемирного банка. С нашей стороны осталось лишь пройти процесс ратификации. Надеемся, что все процедуры будут завершены осенью этого года. Тем временем до осени будет вестись работа по $20 млн, которые выделили ранее. В первую очередь необходимо построить инфраструктурные объекты, провести "последнюю милю" интернета, чтобы подключить села и отдаленные местности. Затем будем заниматься внедрением умных решений для построения цифрового правительства и усовершенствованием соответствующей нормативно-правовой базы", – пояснил заместитель председателя Госкомитета ИТ и связи Мирлан Омуралиев.

"Digital Report"

АЗИЗА БЕРДИБАЕВА

29.05.17