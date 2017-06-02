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ЮНИСЕФ: в мире 2,7 млн. детей живут в институциональных учреждениях

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/iunisef-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429571-ru.html

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2 июня 2017, 9:20       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Согласно новым оценкам ЮНИСЕФ, не менее 2,7 млн. детей живут в учреждениях интернатного типа по всему миру. Однако эти цифры, скорее всего, представляют собой лишь вершину айсберга, поскольку в большинстве стран существуют значительные пробелы при сборе данных.
Новые оценки ЮНИСЕФ основаны на информации, полученной из 140 стран. Подтвердилось, что в странах Восточной Европы и Центральной Азии отмечаются самые высокие в мире показатели: 666 детей из 100 тыс. живут в институциональных учреждениях, что в 5 раз превышает общемировой средний показатель, составляющий 120 детей на 100 тыс.
В Кыргызстане более 8 тыс. детей живут в интернатных учреждениях. За последние несколько лет, в стране уменьшилось количество детей в интернатных учреждениях на 27% и это очень позитивная тенденция. Однако, 94% детей, которые живут в интернатных учреждениях, имеют хотя бы одного биологического родителя.
"Многочисленные исследования доказывают, что институционализация детей приводит к необратимым негативным последствия на развитие мозга ребенка, особенно в раннем возрасте, - сказала глава Представительства ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юкиэ Мокуо. – Период с рождения и до 3-х лет является самым важным в полноценном развитии ребенка. Когда малыша помещают в интернатные учреждения , им не хватает эмоциональной привязанности, заботы, любви, что усложняет полноценное развитие ребенка и имеет негативные последствия на всю жизнь".
ЮНИСЕФ настоятельно призывает правительства сократить число детей, живущих в институциональных учреждениях, посредством предупреждения случаев распада семей, где это возможно, и поиска возможности воспитания детей в условиях, близких к семейному окружению, например, в приемных семьях. По мнению ЮНИСЕФ, необходимо также увеличить инвестиции в программы поддержки семьи, осуществляемые на местном уровне.
"Дети, помещенные в институциональные учреждения, и оказавшиеся в уязвимом положении, лишившись семьи, подвергаются повышенному риску насилия, жестокого обращения и причинения длительного вреда их когнитивному, социальному и эмоциональному развитию, – заявил Корнелиус Уильямс, директор глобальной программы ЮНИСЕФ по вопросам защиты детей. – Приоритетной задачей является не направление детей в институциональные учреждения, а обеспечение им возможности жить в семье, особенно в раннем возрасте".

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