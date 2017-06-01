"Ритм Евразии": Защитный "зонтик" безопасности Евразии

2 июня 2017, 9:26 Комментарии

В нынешнем году исполняется четверть века Организации Договора о коллективной безопасности. По поводу этой знаменательной даты в Бишкеке состоялся круглый стол "Договору о коллективной безопасности 25 лет: достижения и перспективы", участники которого обсудили итоги и перспективы деятельности ОДКБ, а также роль Кыргызстана в деятельности ОДКБ. Организаторами мероприятия выступили Клуб региональных экспертов КР "Пикир" и МИД Кыргызстана.

На форуме отметили, конечно, достижения организации, дали соответствующие оценки. Однако больше всего речь шла о дальнейшем развитии ОДКБ и роли Кыргызстана в ее составе, о плюсах и минусах членства республики и перспективах участия.

Игорь Шестаков, сопредседатель Клуба региональных экспертов Кыргызстана "Пикир", отметил стратегическую роль ОДКБ в обеспечении безопасности и укреплении обороноспособности стран на всем постсоветском пространстве. "Вызовы и угрозы, а это, прежде всего, терроризм и радикальный экстремизм, характерны не только для какого-то отдельного государства, они как раз для большинства стран бывшего Союза. И мы понимаем, что противостоять вызовам и угрозам сегодняшнего дня, можно лишь согласовывая свои основные действия и планы в вопросах безопасности", – сказал он.

Некоторые эксперты отметили, что сегодня региональное сотрудничество в сфере безопасности наталкивается на некоторые препятствия, как, например, некоторая несогласованность национальных законодательств с нормативно-правовой базой ОДКБ. При этом специалисты добавляют, что это даже не проблема, а скорее задача, которая планомерно решается. Основными угрозами остаются религиозный экстремизм и угрозы, исходящие из Афганистана.

Депутат кыргызского парламента, член комитета по обороне и безопасности Ирина Карамушкина отметила, что идет активная и согласованная работа по координации действий, парламент страны активно сотрудничает со структурами организации. "Идет планомерная системная работа, которая уже приносит свои плоды. Мы сейчас на уровне Межпарламентской ассамблеи работаем над нормативно-правовым обеспечением и формированием условий эффективного функционирования системы коллективной безопасности. Хотелось бы отметить, что Кыргызстан принимает в этом процессе активное участие, на паритетной основе вносит свои предложения, которые совместно обсуждаются и принимаются. Нужно продолжать работать на платформе взаимного доверия".

Пожалуй, сотрудничество с ОДКБ, участие республики в этой организации воспринимается всеми политическим силами, как провластными, так и оппозиционными, как необходимость. Ибо есть понимание, что республике в одиночку очень сложно дать отпор деструктивным силам, как это было в 1999 г. и 2000 г., когда на юг республики в Баткенскую область вторглись бандформирования Джумы Намангони, тогдашнего главаря Исламского движения Узбекистана. Вооруженные силы республики оказались не в состоянии дать решительный отпор террористам. С трудом удалось часть из них уничтожить, а других вытеснить с территории страны.

В связи с этим российский участник форума Игорь Панарин, советник Управления информационных программ Секретариата ОДКБ, отметил: "Организация Договора коллективной безопасности – защитный "зонтик" безопасности Евразии, щит Евразийского экономического союза. По сути, ОДКБ является единственной международной организацией, не только готовой брать на себя ответственность за безопасность на евразийском пространстве, но и имеющей средства для решения подобной задачи. ОДКБ сталкивается с большинством угроз безопасности на евразийском пространстве и смогла выработать механизмы противодействия им, которые позволяют если не ликвидировать угрозы, то снижать их уровень, насколько это возможно".

Говоря о дальнейших перспективах совместной работы, участники круглого стола выделили несколько главных моментов. В частности, посол Республики Беларусь Андрей Страчко особо отметил: "Первый приоритет – это качественное усиление влияние ОДКБ на международной арене. Второй приоритет – это выведение на новую стадию системы оперативного реагирования на возникающие кризисные ситуации и повышение оперативной готовности коллективных сил ОДКБ. Третий приоритет – это дальнейшее развитие военно-технической и военно-экономической сфер сотрудничества, которые можно рассматривать, как составные элементы системы экономической безопасности стран ОДКБ. И четвертый приоритет – это противодействие международному терроризму и экстремизму, обеспечение стабильной миграционной обстановки, борьба с незаконным оборотом наркотиков".

Для "южных" членов организации борьба с религиозным экстремизмом и терроризмом, наркотрафиком являются наиболее важной. Близость к таким странам, как Афганистан, Пакистан, накладывает особый отпечаток на деятельность силовых структур стран-участниц. Не раз уже отмечалось, что участие таких республик, как Таджикистан и Кыргызстан, в ОДКБ помогает им совершенствовать обороноспособность, повышает возможность активно противодействовать не только внешним, но и внутренним угрозам.

"Угроза для Кыргызстана заключается в активизации радикальных религиозных течений внутри страны, – отметил И. Шестаков. – Конечно, спецслужбы, правоохранительные органы ведут довольно успешную работу по противодействию угрозам экстремистов. Но еще одним сдерживающим фактором для врагов кыргызской государственности является как раз членство в такой международной, скажем так, силовой организации, как ОДКБ".

Токтогул Какчекеев, военный эксперт, советник начальника Генерального штаба ВС Кыргызстана, отметил содействие организации в становлении вооруженных сил страны. "Нашей армии на днях исполняется, как и ОДКБ, 25 лет. И эти годы были годами становления, укрепления командных кадров способных надёжно защитить рубежи молодой страны. ОДКБ активно содействует данному процессу".

В свою очередь, заместитель директора департамента интеграционных объединений МИД КР Нурлан Алымбеков отметил необходимость укрепления внешних границ стран-участниц, особенно южных, усиления пограничных войск и пограничной службы в целом. "Вопрос взаимодействия в сфере пограничной безопасности занимает особое место в системе национальной безопасности всех стран. Именно обеспечение надежно укрепленных и защищенных границ в зоне ответственности ОДКБ будет способствовать противодействию значительной части угроз и вызовов, таких, как незаконная миграция, контрабанда наркотиков, оружия, боеприпасов, терроризм и другие", – подчеркнул дипломат.

"ОДКБ для Кыргызстана – это важнейшая составляющая системы безопасности страны, – как бы подытоживая разговор, сказал политолог Марс Сариев. – Кыргызские вооруженные силы вне рамок организации вряд ли смогли бы обеспечивать надежную обороноспособность страны. Как показали Баткенские события 1999-2000 годов, вхождение страны в альянс было необходимостью. Если бы наша республика не состояла в организации, то наши враги были бы смелее. То есть я хочу сказать, что членство Кыргызстана в ОДКБ – сдерживающий фактор для многих деструктивных сил как за пределами страны, так и внутри ее. Этого вполне достаточно для безопасности страны. На будущее, как мне кажется, ОДКБ должна уделять внимание не только чисто военной составляющей, но и политической. Аналитическим структурам следует обратить больше внимания на то, что происходит внутри республик. Исламский радикализм, наркотрафик – вот главные внутренние угрозы. Если, например, экстремисты сейчас находятся в глубоком подполье, то может настать день, когда они рискнуть выступить открыто. Это надо отслеживать. Как и экономическую ситуацию, социальную. Работы еще много".

"Ритм Евразии"

Ринат ФАЙЗУЛИН

01.06.17