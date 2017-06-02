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Кудайбердиева подарила продающему воздушные шары Эрмеку ноутбук

Источник:
http://kabar.kg/news/kudaiberd...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429569-ru.html

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Семилетний Эрмек продает "цветы" из шариков, чтобы погасить кредит матери

2 июня 2017, 9:28       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева встретилась с 7-летним Эрмеком, который, продавая воздушные шары, таким образом помогал бабушке, сестренке и младшему брату.
Кудайбердиева поздравила Эрмека с детским праздником и подарила ему ноутбук, книги и сладкие подарки. Министр поручила управлению образования Бишкека проконтролировать вопрос определения Эрмека в школу. Информация о мальчике, который каждый вечер возле одного из торговых центров в Бишкеке продает воздушные шары, стала темой обсуждения в социальных сетях.

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