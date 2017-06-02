Кудайбердиева подарила продающему воздушные шары Эрмеку ноутбук

2 июня 2017, 9:28 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева встретилась с 7-летним Эрмеком, который, продавая воздушные шары, таким образом помогал бабушке, сестренке и младшему брату.

Кудайбердиева поздравила Эрмека с детским праздником и подарила ему ноутбук, книги и сладкие подарки. Министр поручила управлению образования Бишкека проконтролировать вопрос определения Эрмека в школу. Информация о мальчике, который каждый вечер возле одного из торговых центров в Бишкеке продает воздушные шары, стала темой обсуждения в социальных сетях.