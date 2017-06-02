Канадский легендарный хоккеист посетил Нарын

2 июня 2017, 9:29 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. "Я и другие игроки сборной Канады получили большой опыт от Суперсерии 1972 года, который оказал позитивное влияние на то, как играют в профессиональный хоккей в Северной Америке", заявил на встрече в Нарыне Кен Драйден, экс-министр спорта Канады и известный член Зала Хоккейной Славы. Он провел лекцию в главном кампусе Университета Центральной Азии (УЦА) в г. Нарын. Она была организована "Организацией Ага Хана" по развитию и Министерством иностранных дел Канады. Его лекции прослушали руководство г. Нарын, студенты и преподаватели УЦА и Нарынского госуниверситета, а также общественность города.

Канадская делегация во главе с послом Канады в Кыргызстане Шоном Стейли, находящяяся в настоящее время в стране для ознакомления с программами развития АКДН и Канады, также присутствовала на лекции.

В своей лекции К. Драйден подчеркнул сходство между Канадой и Кыргызстаном, которое "вышло за рамки схожестей топографии, климата и плотности населения". Он отметил, что нить, связывающая две страны, создавалась в результате движения товаров и людей по Великому Шелковому пути. Наряду с торговлей, эти взаимодействия способствовали развитию знаний и инноваций, а также значительному прогрессу на широких географических просторах. Эта историческая трансформация была сродни тому, что испытывают студенты современных университетов в результате их общения с людьми, представляющими разные культуры и традиции. Это, по словам легендарного канадца, "особенно выражено в УЦА", в новом кампусе которого обучаются и проживают студенты из разных стран.

Открытая лекция была организована в рамках усилий Правительства Кыргызстана, поддерживаемых АКДН, по содействию преобразования г. Нарын в центр образования и развития творческих способностей.

В своей приветственной речи, губернатор Нарынской области Аманбай Кайыпов отметил: "От имени жителей Нарынской области я сердечно приветствую уважаемых членов делегации и выражаю искреннюю признательность организаторам за проведение этого мероприятия в нашем городе. Я уверен, что знакомство и беседа с такими выдающимися личностями поможет нашей молодежи развивать идеи и вдохновит их на то, чтобы они внесли позитивный вклад в свою страну". "АКДН высоко ценит поддержку Кыргызстана в рамках наших совместных усилий по улучшению качества жизни в стране. Мы рады сотрудничеству с Канадой в целях содействия широкому и всестороннему росту во многих странах мира, особенно здесь, в Центральной Азии. Это событие отражает нашу общую приверженность к развитию человеческого потенциала в регионе, в частности, улучшению перспектив для социально-экономического развития среди молодежи", - отметил г-н Шамш Кассим-Лакха, дипломатический представитель АКДН в Кыргызстане и председатель Совета попечителей УЦА.