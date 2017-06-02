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Мэрия Бишкека окажет помощь семье маленького Эрмека, продававшего шарики

Источник:
http://kabar.kg/news/meriia-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429566-ru.html

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2 июня 2017, 9:39       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Мэрия города Бишкек окажет помощь семье, в которой мальчик вынужден продавать воздушные шары на территории торгового центра, чтобы помочь своей семье.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, по поручению мэра города Бишкек Албека Ибраимова сотрудники Управления социального развития Октябрьского района посетили данную семью и выяснили, что маленький Эрмек Абдурахманов проживает с бабушкой, инвалидом второй группы по зрению и маленькой сестренкой. Мать детей находится на заработках в России.
По решению комиссии по делам детей данной семье будет оказана помощь – Эрмек Абдурахманов с начала нового учебного года будет определен в 1 класс столичной школы №20, его сестренке будет восстановлено утерянное свидетельство о рождении и она пойдет в ясли детского сада №135. Также семье будет назначена соответствующая социальная поддержка.

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