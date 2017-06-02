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Запретить рекламу алкоголя в Интернете — инициатива Минэкономики КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429565-ru.html

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2 июня 2017, 9:11       Комментарии

БИШКЕК, 2 июня - Sputnik. Министерство экономики предлагает запретить рекламу алкоголя в Интернете. Соответствующие изменения в Закон "О рекламе" вынесены на общественное обсуждение.
Ведомство отмечает, что реклама охватывает все больше видов коммуникаций и особенно активно развивается на интернет-ресурсах.
"При этом круг лиц, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не ограничен", - говорится в справке-обосновании.
В целях защиты несовершеннолетних законопроектом предусматривается запрет рекламы алкогольных напитков в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. По данным ведомства, в настоящее время в Интернете участились случаи распространения рекламы спиртных (алкогольных) напитков.

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