Запретить рекламу алкоголя в Интернете — инициатива Минэкономики КР

2 июня 2017, 9:11 Комментарии

БИШКЕК, 2 июня - Sputnik. Министерство экономики предлагает запретить рекламу алкоголя в Интернете. Соответствующие изменения в Закон "О рекламе" вынесены на общественное обсуждение.

Ведомство отмечает, что реклама охватывает все больше видов коммуникаций и особенно активно развивается на интернет-ресурсах.

"При этом круг лиц, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не ограничен", - говорится в справке-обосновании.

В целях защиты несовершеннолетних законопроектом предусматривается запрет рекламы алкогольных напитков в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. По данным ведомства, в настоящее время в Интернете участились случаи распространения рекламы спиртных (алкогольных) напитков.