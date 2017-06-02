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В Бишкеке проходит выставка художницы Халиды Шимовой

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429564-ru.html

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2 июня 2017, 8:58       Комментарии

В художественной "Галерее М", проходит выставка Халиды Шимовой.
На выставке будут представлены более 40 широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи, на шелке тушью и  акрилом.
Дата: с 16 мая по 10 июня.
Место: проспект Манаса 40, "Галерея М".
Время: с 10:00 – 18:00.
Справка: Халида Шимова — уроженка Китая, с раннего возраста она проживает в Кыргызстане, получила образование художника-архитектора. Изобразительно-выразительные средства ее манеры отличаются оригинальностью и своеобразием, что делает ее творчество индивидуальным, неповторимым и заметно отличающимся от других работ кыргызской живописной школы.

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