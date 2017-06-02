В Бишкеке проходит выставка художницы Халиды Шимовой

2 июня 2017, 8:58 Комментарии

В художественной "Галерее М", проходит выставка Халиды Шимовой.

На выставке будут представлены более 40 широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи, на шелке тушью и акрилом.

Дата: с 16 мая по 10 июня.

Место: проспект Манаса 40, "Галерея М".

Время: с 10:00 – 18:00.

Справка: Халида Шимова — уроженка Китая, с раннего возраста она проживает в Кыргызстане, получила образование художника-архитектора. Изобразительно-выразительные средства ее манеры отличаются оригинальностью и своеобразием, что делает ее творчество индивидуальным, неповторимым и заметно отличающимся от других работ кыргызской живописной школы.