В Кыргызстане открылась Академия гольфа

2 июня 2017, 9:09 Комментарии

Накануне, в селе Кара-Жыгач (Чуйская область) состоялось торжественное открытие Академии гольфа. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, спорта и физкультуры.

По словам директора госагентства Каната Аманкулова, Академия сегодня вновь начала свою работу в новом формате.

"На базе Аламединской детской-специализированной спортивной школы, Госагентство предоставило две штатные единицы для тренеров по гольфу, которые будут учить детей. Также местные жители имеют возможность трудоустроиться, дети могут заниматься на базе этой школы. Со стороны Госагентства также будет оказываться поддержка спортсменам, которые будут представлять Кыргызстан по данному виду спорта на международной арене", — сказал Аманкулов.

В конце директор Госагентства поблагодарил президента Федерации гольфа, всех спонсоров за вклад в развитие гольфа в Кыргызстане.

Открытие Академии сопровождалось концертной программой и состоялись показательные выступления участников.

Фото: пресс-служба Госагентства по делам молодежи, спорта и физкультуры 1 of 4