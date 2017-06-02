Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Запретить рекламу алкоголя в Интернете — инициатива Минэкономики КРЗапретить рекламу алкоголя в Интернете — инициатива Минэкономики КРВ Бишкеке проходит выставка художницы Халиды ШимовойВ Бишкеке проходит выставка художницы Халиды Шимовой

В Кыргызстане открылась Академия гольфа

Источник:
http://knews.kg/2017/06/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429563-ru.html

Похожие новости

Генпрокуратура: В Академии наук "пилили" зарплату вымышленных сотрудников

"Потенциальные рынки сбыта для Кыргызстана"

МИД ведет консультации, а пока кыргызстанцы в РФ должны стать на учет в течение суток

В Кыргызстане более 8 тыс. детей живут в интернатных учреждениях

Президентом Федерации хоккея Кыргызстана переизбрали Анвара Оморканова

2 июня 2017, 9:09       Комментарии

Накануне, в селе Кара-Жыгач (Чуйская область) состоялось торжественное открытие Академии гольфа. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, спорта и физкультуры.
По словам директора госагентства Каната Аманкулова, Академия сегодня вновь начала свою работу в новом формате.
"На базе Аламединской детской-специализированной спортивной школы, Госагентство предоставило две штатные единицы для тренеров по гольфу, которые будут учить детей. Также местные жители имеют возможность трудоустроиться, дети могут заниматься на базе этой школы. Со стороны Госагентства также будет оказываться поддержка спортсменам, которые будут представлять Кыргызстан по данному виду спорта на международной арене", — сказал Аманкулов.
В конце директор Госагентства поблагодарил президента Федерации гольфа, всех спонсоров за вклад в развитие гольфа в Кыргызстане.
Открытие Академии сопровождалось концертной программой и состоялись показательные выступления участников.
Фото: пресс-служба Госагентства по делам молодежи, спорта и физкультуры 1 of 4

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум