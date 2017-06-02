Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке и Оше обсудят возможности рынка ЕАЭС для регионов страныВ Бишкеке и Оше обсудят возможности рынка ЕАЭС для регионов страныЗапретить рекламу алкоголя в Интернете — инициатива Минэкономики КРЗапретить рекламу алкоголя в Интернете — инициатива Минэкономики КР

В Кыргызстане более 8 тыс. детей живут в интернатных учреждениях

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429562-ru.html

Похожие новости

"Потенциальные рынки сбыта для Кыргызстана"

МИД ведет консультации, а пока кыргызстанцы в РФ должны стать на учет в течение суток

ЮНИСЕФ: в мире 2,7 млн. детей живут в институциональных учреждениях

В Кыргызстане открылась Академия гольфа

Президентом Федерации хоккея Кыргызстана переизбрали Анвара Оморканова

2 июня 2017, 9:14       Комментарии

В Кыргызстане более 8 тыс. детей живут в интернатных учреждениях. За последние несколько лет в стране на 27% уменьшилось количество детей в интернатных учреждениях, и это очень позитивная тенденция. Однако, 94 % детей, которые живут в интернатных учреждениях, имеют хотя бы одного биологического родителя. Об этом сообщает ЮНИСЕФ.
Всего в мире, по официальным данным Детского фонда ООН, в учреждениях интернатного типа живут не менее 2,7 млн детей. Причем, в странах Восточной Европы и Центральной Азии отмечаются самые высокие в мире показатели: 666 детей из 100 тыс. живут в институциональных учреждениях, что в 5 раз превышает общемировой средний показатель, составляющий 120 детей на 100 тыс.
"Многочисленные исследования доказывают, что институционализация детей приводит к необратимым негативным последствия на развитие мозга ребенка, особенно в раннем возрасте, — отмечает глава представительства ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юкиэ Мокуо. – Период с рождения и до 3-х лет является самым важным в полноценном развитии ребенка. Когда малышей помещают в интернатные учреждения, им не хватает эмоциональной привязанности, заботы, любви, что усложняет полноценное развитие ребенка и имеет негативные последствия на всю жизнь".
ЮНИСЕФ настоятельно призывает власти сократить число детей, живущих в институциональных учреждениях, посредством предупреждения случаев распада семей, где это возможно, и поиска возможности воспитания детей в условиях, близких к семейному окружению, например, в приемных семьях. Необходимо также увеличить инвестиции в программы поддержки семьи, осуществляемые на местном уровне, отмечают в ООН.
"Дети, помещенные в институциональные учреждения, и оказавшиеся в уязвимом положении, лишившись семьи, подвергаются повышенному риску насилия, жестокого обращения и причинения длительного вреда их когнитивному, социальному и эмоциональному развитию, – заявил Корнелиус Уильямс, директор глобальной программы ЮНИСЕФ по вопросам защиты детей. – Приоритетной задачей является не направление детей в институциональные учреждения, а обеспечение им возможности жить в семье, особенно в раннем возрасте".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум