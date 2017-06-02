2 июня 2017, 9:14 Комментарии

В Кыргызстане более 8 тыс. детей живут в интернатных учреждениях. За последние несколько лет в стране на 27% уменьшилось количество детей в интернатных учреждениях, и это очень позитивная тенденция. Однако, 94 % детей, которые живут в интернатных учреждениях, имеют хотя бы одного биологического родителя. Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

Всего в мире, по официальным данным Детского фонда ООН, в учреждениях интернатного типа живут не менее 2,7 млн детей. Причем, в странах Восточной Европы и Центральной Азии отмечаются самые высокие в мире показатели: 666 детей из 100 тыс. живут в институциональных учреждениях, что в 5 раз превышает общемировой средний показатель, составляющий 120 детей на 100 тыс.

"Многочисленные исследования доказывают, что институционализация детей приводит к необратимым негативным последствия на развитие мозга ребенка, особенно в раннем возрасте, — отмечает глава представительства ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юкиэ Мокуо. – Период с рождения и до 3-х лет является самым важным в полноценном развитии ребенка. Когда малышей помещают в интернатные учреждения, им не хватает эмоциональной привязанности, заботы, любви, что усложняет полноценное развитие ребенка и имеет негативные последствия на всю жизнь".

ЮНИСЕФ настоятельно призывает власти сократить число детей, живущих в институциональных учреждениях, посредством предупреждения случаев распада семей, где это возможно, и поиска возможности воспитания детей в условиях, близких к семейному окружению, например, в приемных семьях. Необходимо также увеличить инвестиции в программы поддержки семьи, осуществляемые на местном уровне, отмечают в ООН.

"Дети, помещенные в институциональные учреждения, и оказавшиеся в уязвимом положении, лишившись семьи, подвергаются повышенному риску насилия, жестокого обращения и причинения длительного вреда их когнитивному, социальному и эмоциональному развитию, – заявил Корнелиус Уильямс, директор глобальной программы ЮНИСЕФ по вопросам защиты детей. – Приоритетной задачей является не направление детей в институциональные учреждения, а обеспечение им возможности жить в семье, особенно в раннем возрасте".