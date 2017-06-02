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В Бишкеке и Оше обсудят возможности рынка ЕАЭС для регионов страны

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429561-ru.html

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2 июня 2017, 9:18       Комментарии

В эти дни в Оше проходит практическая конференция "Новые возможности рынка ЕАЭС для развития регионов".
В работе конференции принимают участие представители правительства, полномочные представители гособладминистраций, руководители районов и местных органов самоуправления, представители бизнеса и бизнес – ассоциаций южных регионов. Кроме того планируется участие представителей неправительственных организаций,  представителей и консультантов АБР и других.
"Данное мероприятие ставит целью развернуть широкую дискуссию по новым возможностям рынка Евразийского Союза для развития регионов и снижению барьеров для свободного перемещения отечественных товаров на рынок ЕАЭС. В целом, хотел бы отметить, что интеграционные процессы в глобальном мире – это уже, объективная реальность. Их актуальность в условиях ухудшения экономической ситуации  и политической напряженности в мире, все более возрастает. Важнейшим результатом и историческим событием последних лет для нас стало вступление Кыргызстана в Евразийский экономический Союз", – сказал министр экономики Арзыбек Кожошев, выступая на конференции.
Он напомнил, что цель интеграционного объединения в рамках Евразийского экономического Союза – это обеспечить "четыре свободы" между государствами-участниками: движения товаров, капитала,  услуг и  рабочей силы.
"Для министерства экономики направление работы по повышению осведомленности в областях о результатах интеграции Кыргызстана в ЕАЭС является важным приоритетом. Поэтому, планируется разработать и внедрить постоянно действующую систему информирования  населения и обучения представителей бизнеса, государственных служащих, охватывая все регионы, по проблемным вопросам адаптации Кыргызстана к условиям интеграции в ЕАЭС.
В рамках этих инициатив мы обязательно продолжим работу по выстраиванию более эффективного взаимодействия с бизнес — сообществом на местах для совместных усилий по преодолению барьеров, которые сегодня возникают как на границах, так и в странах ЕАЭС, для продвижения продукции местных производителей на рынок ЕАЭС", – подчеркнул министр.
Добавим, аналогичная практическая конференция по вопросам ЕАЭС для северных регионов страны пройдет 8–9 июня в Бишкеке.

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