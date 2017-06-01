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В столице продолжается посадка саженцев лиственных деревьев

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360843_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429560-ru.html

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2 июня 2017, 8:18       Комментарии

По улице Киевской между улицами Панфилова и Логвиненко МП "Зеленстрой" произвело посадку красного клена в количестве 6 штук, сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек. Было завезено 25 кубов грунта для подготовки площади 180 квадратных метров.
На данной улице после реконструкции тротуаров будет посажено около 100 саженцев липы (мелколистной) и 180 саженцев клена (краснолистного и остролистного). В настоящее время продолжаются подготовительные работы для посадок.
В текущем году МП "Зеленстрой" планирует высадить более 4 тысяч лиственных деревьев, таких как клен, дуб, катальпа, береза, ясень, каштан, тополь, платан (восточный) и липа.

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