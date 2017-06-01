В столице продолжается посадка саженцев лиственных деревьев

2 июня 2017, 8:18 Комментарии

По улице Киевской между улицами Панфилова и Логвиненко МП "Зеленстрой" произвело посадку красного клена в количестве 6 штук, сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек. Было завезено 25 кубов грунта для подготовки площади 180 квадратных метров.

На данной улице после реконструкции тротуаров будет посажено около 100 саженцев липы (мелколистной) и 180 саженцев клена (краснолистного и остролистного). В настоящее время продолжаются подготовительные работы для посадок.

В текущем году МП "Зеленстрой" планирует высадить более 4 тысяч лиственных деревьев, таких как клен, дуб, катальпа, береза, ясень, каштан, тополь, платан (восточный) и липа.