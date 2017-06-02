2 июня 2017, 8:26 Комментарии

МЧС обнародовало список тех, кто оказал помощь пострадавшим в авиакрушении в Дача-СУ.

Ведомство отмечает, что 28 апреля спецсчет был закрыт, и выражает благодарность госорганам, фондам, частным предприятиям, гражданам, активистам за проявленную активность и поддержку для оказания помощи пострадавшим. Краткий список госорганов, фондов, учреждений, частных лиц, перечисливших денежные средства на спецсчет МЧС КР:

<li>Аппарат президента КР – 967 тыс. 159 сомов;</li><li>Аппарат ЖК КР - 1 млн 153 тыс. 205 сомов;</li><li>Аппарат ПКР - 286 тыс. 564 сома;</li><li>Однодневная заработная плата от государственных органов, министерств, ведомств, фондов – 34 млн 743 тысячи сомов;</li><li>Полномочные представители ПКР в областей – 1 млн 77 тыс. 346 сомов;</li><li>Госпредприятия – 1 млн 964 тыс. 262 сома;</li><li>ОсОО, ОАО – 14 млн 924 тыс. 262 сома;</li><li>Мэрия (гг. Бишкек, Ош, Кемин, Токмак и др.) – 3 млн 966 тыс. 934 сома;</li><li>Консульства в КР – 1 млн 491 тыс. 831 сом;</li><li>От физических лиц – 1 млн 325 тыс. 825 сомов;</li><li>Диаспоры – 157 тыс. 100 сомов.</li>

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте МЧС КР www.mes.gov.kg.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 7.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК.