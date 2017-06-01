Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Клены, липы и тополя — какие деревья посадят в БишкекеКлены, липы и тополя — какие деревья посадят в БишкекеКнига Толкина "Берен и Лютиэн" опубликована спустя 100 летКнига Толкина "Берен и Лютиэн" опубликована спустя 100 лет

Президентом Федерации хоккея Кыргызстана переизбрали Анвара Оморканова

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360846_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429557-ru.html

Похожие новости

Positiff: Кыргызстанец Ю.Краковецкий поднялся на 10 место в рейтинге сильнейших дзюдоистов мира

В Верховном суде проходит тренинг по Административно-процессуальному кодексу Кыргызстана

Вице-премьер: Защита и обеспечение прав детей являются приоритетами государственной политики Кыргызстана

Без осадков — погода по Кыргызстану на 2 июня

Главы консульских служб МИД стран СНГ обсудили вопросы регистрации кыргызстанцев в России, Казахстане и Беларуси

2 июня 2017, 8:39       Комментарии

В Бишкеке прошла отчетно-выборная конференция, главным вопросом которой были выборы президента Федерации хоккея с шайбой Кыргызстана.
Как сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, в конференции приняли участие глава ведомства Канат Аманкулов, генсек Национального олимпийского комитета КР Шаршенбек Абдыкеримов и представители спортивной общественности Кыргызстана.
На пост президента федерации была выдвинута одна кандидатура - Анвара Оморканова, которого члены федерации поддержали единогласным решением. Таким образом, переизбрали его на пять лет.
Помимо этого, переизбрали первого вице президента федерации Мурата Джакыпова, а также трех вице-президентов - Элзара Болотбекова, Асель Абдыгуловой и Александра Бондарь. Также определены 12 членов исполнительного комитета федерации.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум