Президентом Федерации хоккея Кыргызстана переизбрали Анвара Оморканова

2 июня 2017, 8:39 Комментарии

В Бишкеке прошла отчетно-выборная конференция, главным вопросом которой были выборы президента Федерации хоккея с шайбой Кыргызстана.

Как сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, в конференции приняли участие глава ведомства Канат Аманкулов, генсек Национального олимпийского комитета КР Шаршенбек Абдыкеримов и представители спортивной общественности Кыргызстана.

На пост президента федерации была выдвинута одна кандидатура - Анвара Оморканова, которого члены федерации поддержали единогласным решением. Таким образом, переизбрали его на пять лет.

Помимо этого, переизбрали первого вице президента федерации Мурата Джакыпова, а также трех вице-президентов - Элзара Болотбекова, Асель Абдыгуловой и Александра Бондарь. Также определены 12 членов исполнительного комитета федерации.