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Новости Кыргызстана

В Чон-Алайском районе произошло землетрясение с силой в 5 балловВ Чон-Алайском районе произошло землетрясение с силой в 5 баллов

Ученые: Профессия писателя отомрет уже к 2050 году

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360834_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429556-ru.html

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Beeline объединяет профессиональное HR-сообщество

Beeline объединяет профессиональное HR-сообщество

2 июня 2017, 8:51       Комментарии

Ученые назвали, когда примерно искусственный интеллект превзойдет возможности человеческого разума, сообщает Росбалт.
В переводе языков это произойдет к 2024 году, в написании эссе по окончании средней школы - к 2026-му.
Предсказывается также, что автоматика полностью заменит водителей грузовиков к 2027 году. Продавцы станут невостребованными к 2032-му.
Писателей-беллетристов искусственный разум затмит к 2049 году, а хирургов - к 2053-му.
Искусственный интеллект заменит человека через 45 лет с вероятностью 50%, отмечают эксперты. Через 120 лет, как утверждают исследователи, на всех возможных рабочих позициях будет задействован исключительно компьютер.
Работу проводил Оксфордский университет совместно с Йельским.

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