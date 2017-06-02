Ученые: Профессия писателя отомрет уже к 2050 году

2 июня 2017, 8:51 Комментарии

Ученые назвали, когда примерно искусственный интеллект превзойдет возможности человеческого разума, сообщает Росбалт.

В переводе языков это произойдет к 2024 году, в написании эссе по окончании средней школы - к 2026-му.

Предсказывается также, что автоматика полностью заменит водителей грузовиков к 2027 году. Продавцы станут невостребованными к 2032-му.

Писателей-беллетристов искусственный разум затмит к 2049 году, а хирургов - к 2053-му.

Искусственный интеллект заменит человека через 45 лет с вероятностью 50%, отмечают эксперты. Через 120 лет, как утверждают исследователи, на всех возможных рабочих позициях будет задействован исключительно компьютер.

Работу проводил Оксфордский университет совместно с Йельским.