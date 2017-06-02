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Клены, липы и тополя — какие деревья посадят в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429553-ru.html

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2 июня 2017, 8:43       Комментарии

БИШКЕК, 2 июн - Sputnik. Мэрия Бишкека продолжает посадку лиственных саженцев в столице, сообщила пресс-служба муниципалитета.
© пресс-служба мэрии города Бишкек Мэрия Бишкека продолжает посадку лиственных саженцев в столице Сотрудники предприятия "Зеленстрой" посадили 6 кленов на 180 квадратных метрах по улице Киевской между улицами Панфилова и Логвиненко.
Также здесь в ближайшее время появятся 100 мелколистных лип и 180 саженцев клена (краснолистные и остролистные).
Всего же в течение года планируется посадить более 4 тысяч лиственных деревьев, таких как клен, дуб, катальпа, береза, ясень, каштан, тополь, платан и липа.
В Октябрьском районе столицы планируется произвести посадку 1 505 лиственных деревьев, Первомайском - 338, Ленинском - 1 990, Свердловском - 845.

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