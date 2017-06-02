Positiff: Кыргызстанец Ю.Краковецкий поднялся на 10 место в рейтинге сильнейших дзюдоистов мира

2 июня 2017, 8:12 Комментарии

АКИpress в очередной раз предоставляет читателям подборку позитивных новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.

Кыргызстанец Юрий Краковецкий поднялся на 10 место в рейтинге сильнейших дзюдоистов мира.

У учителей Кыргызстана появится свой пансионат для отдыха на Иссык-Куле.

Памятник Суйменкулу Чокморову планируют установить ко дню его рождения.

В Кыргызстане в последние годы ежегодно рождается порядка 159 тыс. детей.

В Бишкеке отметили Международный день защиты детей.

Прогноз погоды по Кыргызстану на 2 июня. По сообщению Кыргызгидромета, в отдельных горных и предгорных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +13...+18

днем: +26...+31

Таласская область

ночью: +9...+14

днем: +25...+30

Баткенская область

ночью: +15...+20

днем: +29...+34

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +14...+19

днем: +28...+33

Иссык-Кульская область

ночью: +7...+12

днем: +19...+24

Нарынская область

ночью: +6...+11

днем: +20...+25

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +28...+30.