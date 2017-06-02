Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В столице продолжается посадка саженцев лиственных деревьевВ столице продолжается посадка саженцев лиственных деревьевУченые выяснили, какие политики вызывают наибольшее доверие обществаУченые выяснили, какие политики вызывают наибольшее доверие общества

Positiff: Кыргызстанец Ю.Краковецкий поднялся на 10 место в рейтинге сильнейших дзюдоистов мира

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429551-ru.html

Похожие новости

Президентом Федерации хоккея Кыргызстана переизбрали Анвара Оморканова

В Верховном суде проходит тренинг по Административно-процессуальному кодексу Кыргызстана

Вице-премьер: Защита и обеспечение прав детей являются приоритетами государственной политики Кыргызстана

Без осадков — погода по Кыргызстану на 2 июня

Главы консульских служб МИД стран СНГ обсудили вопросы регистрации кыргызстанцев в России, Казахстане и Беларуси

2 июня 2017, 8:12       Комментарии

АКИpress в очередной раз предоставляет читателям подборку позитивных новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.
Кыргызстанец Юрий Краковецкий поднялся на 10 место в рейтинге сильнейших дзюдоистов мира.
У учителей Кыргызстана появится свой пансионат для отдыха на Иссык-Куле.
Памятник Суйменкулу Чокморову планируют установить ко дню его рождения.
В Кыргызстане в последние годы ежегодно рождается порядка 159 тыс. детей.
В Бишкеке отметили Международный день защиты детей.
Прогноз погоды по Кыргызстану на 2 июня. По сообщению Кыргызгидромета, в отдельных горных и предгорных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +13...+18
днем: +26...+31
Таласская область
ночью: +9...+14
днем: +25...+30
Баткенская область
ночью: +15...+20
днем: +29...+34
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +14...+19
днем: +28...+33
Иссык-Кульская область
ночью: +7...+12
днем: +19...+24
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +20...+25
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +28...+30.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум