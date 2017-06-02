Positiff: Кыргызстанец Ю.Краковецкий поднялся на 10 место в рейтинге сильнейших дзюдоистов мира

2 июня 2017, 8:12 Комментарии
АКИpress в очередной раз предоставляет читателям подборку позитивных новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.
Кыргызстанец Юрий Краковецкий поднялся на 10 место в рейтинге сильнейших дзюдоистов мира.
У учителей Кыргызстана появится свой пансионат для отдыха на Иссык-Куле.
Памятник Суйменкулу Чокморову планируют установить ко дню его рождения.
В Кыргызстане в последние годы ежегодно рождается порядка 159 тыс. детей.
В Бишкеке отметили Международный день защиты детей.
Прогноз погоды по Кыргызстану на 2 июня. По сообщению Кыргызгидромета, в отдельных горных и предгорных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +13...+18
днем: +26...+31
Таласская область
ночью: +9...+14
днем: +25...+30
Баткенская область
ночью: +15...+20
днем: +29...+34
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +14...+19
днем: +28...+33
Иссык-Кульская область
ночью: +7...+12
днем: +19...+24
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +20...+25
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +28...+30.