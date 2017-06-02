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Ученые выяснили, какие политики вызывают наибольшее доверие общества

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360811_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429550-ru.html

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2 июня 2017, 8:11       Комментарии

Бельгийский ученый Жасмин Вергауве (Jasmine Vergauwe) и ее коллеги пришли к выводу, что политическим силам и бизнес-организациям лучше всего делать ставку на людей, обладающих средними показателями харизмы, потому что "чересчур" харизматичные деятели нередко проигрывают им, в частности, по деловым качествам. Результаты исследования изложены в журнале Journal of Personality and Social Psychology, коротко о них рассказывает Naked Science.
Выводы были получены на основе анализа 300 успешных политиков из разных уголков мира, а также 600 удачливых предпринимателей. Ученые рассмотрели показатели их харизмы. Затем был проведен опрос, в котором приняли участие подчиненные, конкуренты и избиратели. Авторы хотели выяснить, вызывают ли доверие вышеназванные лидеры и насколько они, по мнению респондентов, компетентны в своих областях.
Оказалось, что как в случае с предпринимателями, так и в случае с политиками имеется своего рода "предел харизмы". Иными словами, грань, переступать которую не следует и за которой доверие уже не растет, а начинает падать. Почему так происходит? Дальнейшие исследования показали, что яркие личности слишком увлечены стратегическими вопросами в ущерб реагированию на локальные новые вызовы. Такие люди не очень хорошо справлялись с краткосрочными задачами, и удерживать под контролем коллектив у них получалось плохо.
Сами ученые немало удивлены полученным результатом, так как проблемы харизматичных руководителей они видели прежде всего в их конфликтах с другими, а не в сфере профессиональной компетенции. Для таких людей исследователи рекомендуют специальные тренировки, которые могли бы помочь в решении локальных задач. В то же время для не обладающих харизмой лидеров ученые рекомендуют делать ставку на решение стратегических проблем.
Ранее, напомним, исследователи выяснили, какие именно лица можно считать "эталонными" для политиков.

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