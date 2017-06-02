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В частях Нацгвардии начался летний период обучения (фото)В частях Нацгвардии начался летний период обучения (фото)

Аппарат омбудсмена собирает информацию и готовит спецдоклад по вопросу торговли детьми

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429548-ru.html

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2 июня 2017, 4:26       Комментарии

Сотрудники аппарата омбудсмена Кыргызстана приняли участие в семинаре "Обсуждение вопросов повышения эффективности противодействия торговли детьми в КР" и выступили с презентацией на тему "Ситуация в КР по предупреждению торговли детьми".
Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, в ходе обсуждения была рассмотрена необходимость проведения в Кыргызстане глубокого и масштабного исследования всех имеющихся проблем и сопутствующих им факторов, приводящих к торговле детьми в нашей стране. Выводы и рекомендации предлагается оформить в виде отдельного и особого доклада. В связи с этим, участники семинара обратились к омбудсмену с просьбой возглавить данные исследования и курировать весь спектр работы.
"В свою очередь, сотрудники аппарата омбудсмена проинформировали о том, что в начале 2017 года, при утверждении плана работы института омбудсмена на 2017 год, Кубат Оторбаев поручил соответствующему отделу провести широкий мониторинг на тему "Торговля детьми". В настоящее время работа в этом направлении уже ведется и по ее итогам в ЖК КР будет предоставлен специальный доклад", - отметили в пресс-службе.
В семинаре также принимали участие представители государственных структур, гражданского сообщества и неправительственных организаций.

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