Аппарат омбудсмена собирает информацию и готовит спецдоклад по вопросу торговли детьми

2 июня 2017, 4:26 Комментарии

Сотрудники аппарата омбудсмена Кыргызстана приняли участие в семинаре "Обсуждение вопросов повышения эффективности противодействия торговли детьми в КР" и выступили с презентацией на тему "Ситуация в КР по предупреждению торговли детьми".

Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, в ходе обсуждения была рассмотрена необходимость проведения в Кыргызстане глубокого и масштабного исследования всех имеющихся проблем и сопутствующих им факторов, приводящих к торговле детьми в нашей стране. Выводы и рекомендации предлагается оформить в виде отдельного и особого доклада. В связи с этим, участники семинара обратились к омбудсмену с просьбой возглавить данные исследования и курировать весь спектр работы.

"В свою очередь, сотрудники аппарата омбудсмена проинформировали о том, что в начале 2017 года, при утверждении плана работы института омбудсмена на 2017 год, Кубат Оторбаев поручил соответствующему отделу провести широкий мониторинг на тему "Торговля детьми". В настоящее время работа в этом направлении уже ведется и по ее итогам в ЖК КР будет предоставлен специальный доклад", - отметили в пресс-службе.

В семинаре также принимали участие представители государственных структур, гражданского сообщества и неправительственных организаций.