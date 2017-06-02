В частях Нацгвардии начался летний период обучения (фото)

2 июня 2017, 2:38 Комментарии

Во всех соединениях и частях Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызстана 1 июня начался летний период обучения.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, в честь начала нового учебного периода прошли торжественные мероприятия.

Во вступительной речи к личному составу командующий Нацгвардией Алмазбек Карасартов отметил, что на сегодняшний день высокий уровень боевой подготовки как никогда востребован в решении задач. "Выполнение этих задач невозможно без профессионально подготовленных военнослужащих. Поэтому военнослужащим необходимо внимательно и ответственно подойти к процессу обучения, а их командирам - к проведению занятий. Именно профессионально подготовленные военнослужащие в полной мере смогут выполнить служебно-боевые задачи, применив полученные в процессе обучения знания и умения", - сказал он.

По окончании торжественных митингов с личным составом прошли занятия по общественно-государственной подготовке.