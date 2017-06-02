Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Верховном суде проходит тренинг по Административно-процессуальному кодексу КыргызстанаВ Верховном суде проходит тренинг по Административно-процессуальному кодексу Кыргызстана

В частях Нацгвардии начался летний период обучения (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

       

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429547-ru.html

Похожие новости

7-летний Эрмек, который продает воздушные шары, чтобы прокормить семью, пойдет в школу в этом году

Семье семилетнего Эрмека помогут, а сам он пойдет в школу — мэрия

Купите шарик. Активисты начали продажу шариков, чтобы помочь Эрмеку

У пятилетней девочки отказали почки — родители ищут деньги на лечение

Семилетний Эрмек продает "цветы" из шариков, чтобы погасить кредит матери

2 июня 2017, 2:38       Комментарии

Во всех соединениях и частях Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызстана 1 июня начался летний период обучения.
Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, в честь начала нового учебного периода прошли торжественные мероприятия.
Во вступительной речи к личному составу командующий Нацгвардией Алмазбек Карасартов отметил, что на сегодняшний день высокий уровень боевой подготовки как никогда востребован в решении задач. "Выполнение этих задач невозможно без профессионально подготовленных военнослужащих. Поэтому военнослужащим необходимо внимательно и ответственно подойти к процессу обучения, а их командирам - к проведению занятий. Именно профессионально подготовленные военнослужащие в полной мере смогут выполнить служебно-боевые задачи, применив полученные в процессе обучения знания и умения", - сказал он.
По окончании торжественных митингов с личным составом прошли занятия по общественно-государственной подготовке.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум