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В Верховном суде проходит тренинг по Административно-процессуальному кодексу Кыргызстана

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429546-ru.html

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2 июня 2017, 1:27       Комментарии

В Верховном суде Кыргызстана 1-2 июня проходит тренинг по реализации Административно-процессуального кодекса Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В нем участвуют судьи, рассматривающие экономические и административные дела Верховного суда и местных судов КР.
Лекторами данного тренинга выступают судья Верховного суда КР Аманалиева Бактыгуль и эксперт GIZ, председатель правления некоммерческого учреждения "Институт публичного права" Эрмек Иманалиев.
По программе тренинга предусмотрены следующие темы: "Систематика, роль и предназначение АПК КР", "Принцип объективного расследования, Подсудность и подведомственность административных дел", "Обеспечение иска. Виды административных исков", "Подготовка дела к судебному разбирательству", "Судебное разбирательство", "Исследование доказательств", "Вынесение решения", "Обжалование и пересмотр судебных актов" и др.
Данный тренинг проходит по инициативе Верховного суда при поддержке проекта ЕС "Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике" и программы "Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии".
Новый Административно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики вступает в силу с 1 июля 2017 года.

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