Для детей с ОВЗ организовали концерт в честь Международного дня защиты детей (фото)

1 июня 2017, 23:49 Комментарии

В Национальном центре детства и юношества "Сейтек" столичное Управление социального развития организовали праздник в честь Международного дня защиты детей. Как сообщила пресс-служба мэрии, в празднике приняли участие 600 детей, в том числе воспитанники центров реабилитации несовершеннолетних, трех вспомогательных школ Бишкека и 18 неправительственных организаций и центров, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе мероприятия дети с ограниченными возможностями здоровья окунулись в праздничную атмосферу, активно поддерживали детские коллективы песнями и танцами в зале.

Всем присутствующим детям от мэрии Бишкека были вручены подарки в виде сладостей и бесплатное мороженое.