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Для детей с ОВЗ организовали концерт в честь Международного дня защиты детей (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429545-ru.html

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Читатель K-News: В День защиты детей в парке Панфилова валяются кучи мусора

1 июня 2017, 23:49       Комментарии

В Национальном центре детства и юношества "Сейтек" столичное Управление социального развития организовали праздник в честь Международного дня защиты детей. Как сообщила пресс-служба мэрии, в празднике приняли участие 600 детей, в том числе воспитанники центров реабилитации несовершеннолетних, трех вспомогательных школ Бишкека и 18 неправительственных организаций и центров, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В ходе мероприятия дети с ограниченными возможностями здоровья окунулись в праздничную атмосферу, активно поддерживали детские коллективы песнями и танцами в зале.
Всем присутствующим детям от мэрии Бишкека были вручены подарки в виде сладостей и бесплатное мороженое.

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