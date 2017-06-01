Решение об однодневной регистрации иностранцев в некоторых городах России принято без учета положений международных договоров, - МИД КР

1 июня 2017, 23:14 Комментарии

В рамках XXIV заседания Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств-участников СНГ 1 июня делегация МИД Кыргызстана подняла вопрос об однодневной регистрации иностранных граждан в городах Москва, Казань Санкт-Петербург, Сочи в период с 1 июня по 12 июля 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в этом контексте отмечено, что данное решение российской стороны принято без учета положений международных договоров. Делегация Таджикистана поддержала мнение кыргызской стороны.

В свою очередь, российская сторона с пониманием отнеслась к обеспокоенности кыргызской стороны и заверила, что вопрос будет рассмотрен совместно с МВД России.