Столкнулись внедорожник и малолитражка — в "Джале" большая пробка

1 июня 2017, 22:24 Комментарии

БИШКЕК, 1 июня - Sputnik. В Бишкеке столкнулись Gelandwagen и Toyota Ist, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидцы.

По их словам, ДТП произошло примерно в 21.30 на пересечении улиц Ахунбаева и Тыналиева.

© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуВ Бишкеке столкнулись Gelandwagen и Toyota Ist В милиции информацию о ДТП подтвердили, сообщив, что в результате аварии пострадали несколько человек. Все они госпитализированы.

Сейчас на указанном пересечении образовалась большая пробка.

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