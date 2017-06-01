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Столкнулись внедорожник и малолитражка — в "Джале" большая пробка

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429543-ru.html

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Те, кто достоин награды меньше всего, бегают больше всех и стучатся во все двери, - министр Т.Казаков

1 июня 2017, 22:24       Комментарии

БИШКЕК, 1 июня - Sputnik. В Бишкеке столкнулись Gelandwagen и Toyota Ist, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидцы.
По их словам, ДТП произошло примерно в 21.30 на пересечении улиц Ахунбаева и Тыналиева.
© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуВ Бишкеке столкнулись Gelandwagen и Toyota Ist В милиции информацию о ДТП подтвердили, сообщив, что в результате аварии пострадали несколько человек. Все они госпитализированы.
Сейчас на указанном пересечении образовалась большая пробка.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.
О самых опасных дорогах Бишкека читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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