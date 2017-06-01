Вице-премьер: Защита и обеспечение прав детей являются приоритетами государственной политики Кыргызстана

1 июня 2017, 21:43 Комментарии

Защита и обеспечение прав детей в области здравоохранения, образования, физического и творческого развития являются приоритетами государственной политики Кыргызстана. Об этом заявила вице-премьер-министр КР Чолпон Султанбекова 1 июня на открытии Фестиваля футбола, посвященного Международному дню защиты детей.

Она отметила, что правительство в первую очередь уделяет внимание решению проблем детей, нуждающихся в помощи.

Федерация футбола КР и Детский фонд ООН проводит фестиваль футбола в честь Международного дня защиты детей, для 300 юных спортсменов и детей из уязвимых групп населения, в частности для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей беженцев и детей оставшихся без родительской опеки.

Вице-премьер обратила внимание на то, что этот особый день напоминает всем об ответственности за воспитание и защиту подрастающего поколения, за защиту детей от физического и психологического насилия, о необходимости решения проблем детей-сирот и детского здравоохранения.

"Мы все должны помнить, что судьба детей, защита их прав и преимуществ, это одна из главных объединяющих задач нашего общества, каждому из нас следует помнить, что дети это будущее государства", - подчеркнула Ч.Султанбекова.

Она поздравила всех детей страны с праздником - Международным днем защиты детей и пожелала им крепкого здоровья, счастья, успехов в учебе и светлого будущего.