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Депутат просит правительство обратить внимание на низкие пособия для лиц с ОВЗДепутат просит правительство обратить внимание на низкие пособия для лиц с ОВЗ

Вице-премьер: Защита и обеспечение прав детей являются приоритетами государственной политики Кыргызстана

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429542-ru.html

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1 июня 2017, 21:43       Комментарии

Защита и обеспечение прав детей в области здравоохранения, образования, физического и творческого развития являются приоритетами государственной политики Кыргызстана. Об этом заявила вице-премьер-министр КР Чолпон Султанбекова 1 июня на открытии Фестиваля футбола, посвященного Международному дню защиты детей.
Она отметила, что правительство в первую очередь уделяет внимание решению проблем детей, нуждающихся в помощи.
Федерация футбола КР и Детский фонд ООН проводит фестиваль футбола в честь Международного дня защиты детей, для 300 юных спортсменов и детей из уязвимых групп населения, в частности для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей беженцев и детей оставшихся без родительской опеки.
Вице-премьер обратила внимание на то, что этот особый день напоминает всем об ответственности за воспитание и защиту подрастающего поколения, за защиту детей от физического и психологического насилия, о необходимости решения проблем детей-сирот и детского здравоохранения.
"Мы все должны помнить, что судьба детей, защита их прав и преимуществ, это одна из главных объединяющих задач нашего общества, каждому из нас следует помнить, что дети это будущее государства", - подчеркнула Ч.Султанбекова.
Она поздравила всех детей страны с праздником - Международным днем защиты детей и пожелала им крепкого здоровья, счастья, успехов в учебе и светлого будущего.

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