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США ужесточили правила выдачи въездных виз, в том числе гражданам КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/migratio...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429540-ru.html

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1 июня 2017, 21:01       Комментарии

БИШКЕК, 1 июня - Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа усложнила правила выдачи американских виз для соискателей, сообщает Reuters.
Теперь для всех желающих посетить страну, в том числе для граждан Кыргызстана, утверждены новые анкеты, по которым просители должны будут указать свои ники в соцсетях, адреса электронной почты и номера телефонов. Причем желающие попасть в Штаты должны будут представить данные за последние пять лет.
По информации агентства, соответствующее решение было принято 23 мая в Службе управления и бюджета Белого дома.
Также нужно будет сообщать номера всех предыдущих загранпаспортов и подробную автобиографию, включая данные о трудоустройстве и перемещениях по миру за последние 15 лет.
Отмечается, что данные вопросы указаны в анкете как необязательные, однако отсутствие ответов на них может привести к задержке выдачи визы или к отказу в ней.

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