США ужесточили правила выдачи въездных виз, в том числе гражданам КР

1 июня 2017, 21:01 Комментарии

БИШКЕК, 1 июня - Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа усложнила правила выдачи американских виз для соискателей, сообщает Reuters.

Теперь для всех желающих посетить страну, в том числе для граждан Кыргызстана, утверждены новые анкеты, по которым просители должны будут указать свои ники в соцсетях, адреса электронной почты и номера телефонов. Причем желающие попасть в Штаты должны будут представить данные за последние пять лет.

По информации агентства, соответствующее решение было принято 23 мая в Службе управления и бюджета Белого дома.

Также нужно будет сообщать номера всех предыдущих загранпаспортов и подробную автобиографию, включая данные о трудоустройстве и перемещениях по миру за последние 15 лет.

Отмечается, что данные вопросы указаны в анкете как необязательные, однако отсутствие ответов на них может привести к задержке выдачи визы или к отказу в ней.