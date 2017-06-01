Доллар США: 68.0685 (+0.0193) 
Евро: 76.0597 (+0.2529) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Без осадков — погода по Кыргызстану на 2 июняБез осадков — погода по Кыргызстану на 2 июняЛидер фракции "РАЖ" поздравил с праздником пациентов детской горбольницыЛидер фракции "РАЖ" поздравил с праздником пациентов детской горбольницы

Главы консульских служб МИД стран СНГ обсудили вопросы регистрации кыргызстанцев в России, Казахстане и Беларуси

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429539-ru.html

Похожие новости

Сапар Исаков поручил Минтрансу рассмотреть вопрос проведение ВОЛС при строительстве дороги Север-Юг

Депутат Алмазбека Токторова избрали замглавой комитета ЖК по соцвопросам

Сапар Исаков и советник президента Афганистана обсудили перспективы сотрудничества в рамках Digital CASA

Депутат А.Токторов избран заместителем председателя комитета ЖК по соцвопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению

Kazinform: Свыше 80% поездов из Китая в Европу проходят через Казахстан

1 июня 2017, 20:09       Комментарии

В Министерстве иностранных дел России 1 июня состоялось XXIV заседание Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств-участников СНГ.
Как сообщили в МИД Кыргызстана, рассмотрены актуальные вопросы в консульской сфере. По инициативе делегации МИД КР обсуждены вопросы регистрации граждан Кыргызстана в России, Казахстане и Беларуси, гражданства, документирования граждан убывающих на родину, истребования документов по линии органов ЗАГС, применения современных технологий по обмену информацией. Состоялся обмен мнениями по вопросам выполнения Консульской конвенции о консульских сношениях, Минской и Кишиневской конвенций о правовой помощи.
С 1 июня с целью консультирования граждан Кыргызстана и оказания практической консульской помощи функционируют телефонные "горячие линии", организованные посольством Кыргызстана в Москве, в городах:
- Москва (посольство КР в РФ - тел.: +7 (925) 864-49-60, +7 (925) 864-51-25, представительство Госслужбы миграции КР в РФ - тел.: +7 (925) 291-72-72, +7 (495) 780-74-10), представительство МВД КР в РФ - тел: +7 (929) 657-19-97;
- Санкт-Петербург (канцелярия посольства КР в РФ - тел.: +7 (900) 634-90-95);
- Казань (представительство Госслужбы миграции КР - тел.: +7 965 594 60 23);
- Сочи (почетное консульство КР в Краснодарском крае - тел.: +7 (988) 245-43-02).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум