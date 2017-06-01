Главы консульских служб МИД стран СНГ обсудили вопросы регистрации кыргызстанцев в России, Казахстане и Беларуси

1 июня 2017, 20:09 Комментарии

В Министерстве иностранных дел России 1 июня состоялось XXIV заседание Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств-участников СНГ.

Как сообщили в МИД Кыргызстана, рассмотрены актуальные вопросы в консульской сфере. По инициативе делегации МИД КР обсуждены вопросы регистрации граждан Кыргызстана в России, Казахстане и Беларуси, гражданства, документирования граждан убывающих на родину, истребования документов по линии органов ЗАГС, применения современных технологий по обмену информацией. Состоялся обмен мнениями по вопросам выполнения Консульской конвенции о консульских сношениях, Минской и Кишиневской конвенций о правовой помощи.

С 1 июня с целью консультирования граждан Кыргызстана и оказания практической консульской помощи функционируют телефонные "горячие линии", организованные посольством Кыргызстана в Москве, в городах:

- Москва (посольство КР в РФ - тел.: +7 (925) 864-49-60, +7 (925) 864-51-25, представительство Госслужбы миграции КР в РФ - тел.: +7 (925) 291-72-72, +7 (495) 780-74-10), представительство МВД КР в РФ - тел: +7 (929) 657-19-97;

- Санкт-Петербург (канцелярия посольства КР в РФ - тел.: +7 (900) 634-90-95);

- Казань (представительство Госслужбы миграции КР - тел.: +7 965 594 60 23);

- Сочи (почетное консульство КР в Краснодарском крае - тел.: +7 (988) 245-43-02).