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Новости Кыргызстана

Без осадков — погода по Кыргызстану на 2 июняБез осадков — погода по Кыргызстану на 2 июня

7-летний Эрмек, который продает воздушные шары, чтобы прокормить семью, пойдет в школу в этом году

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429538-ru.html

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1 июня 2017, 20:19       Комментарии

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева 1 июня встретилась с 7-летним Эрмеком, который, продавая воздушные шары, помогает бабушке, сестренке и братишке.
Как сообщили в пресс-службе министерства, Г.Кудайбердиева поздравила Эрмека с детским праздником и подарила ему ноутбук, книги и сладкие подарки.
Г.Кудайбердиева также поручила управлению образования города Бишкек проконтролировать вопрос определения Эрмека в школу.
Как сообщила мэрия, по поручению мэра города Бишкек Албека Ибраимова сотрудники Управление социального развития Октябрьского района посетили данную семью и выяснили, что маленький Эрмек проживает с бабушкой, инвалидом второй группы по зрению и маленькой сестренкой. Мать детей находится на заработках в России.
По решению комиссии по делам детей данной семье будет оказана помощь - Эрмек с начала нового учебного года будет определен в 1 класс столичной школы №20, его сестренке будет восстановлено утерянное свидетельство о рождении и она пойдет в ясли детского сада №135. Также семье будет назначена соответствующая социальная поддержка.

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