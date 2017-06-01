7-летний Эрмек, который продает воздушные шары, чтобы прокормить семью, пойдет в школу в этом году

1 июня 2017, 20:19 Комментарии

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева 1 июня встретилась с 7-летним Эрмеком, который, продавая воздушные шары, помогает бабушке, сестренке и братишке.

Как сообщили в пресс-службе министерства, Г.Кудайбердиева поздравила Эрмека с детским праздником и подарила ему ноутбук, книги и сладкие подарки.

Г.Кудайбердиева также поручила управлению образования города Бишкек проконтролировать вопрос определения Эрмека в школу.

Как сообщила мэрия, по поручению мэра города Бишкек Албека Ибраимова сотрудники Управление социального развития Октябрьского района посетили данную семью и выяснили, что маленький Эрмек проживает с бабушкой, инвалидом второй группы по зрению и маленькой сестренкой. Мать детей находится на заработках в России.

По решению комиссии по делам детей данной семье будет оказана помощь - Эрмек с начала нового учебного года будет определен в 1 класс столичной школы №20, его сестренке будет восстановлено утерянное свидетельство о рождении и она пойдет в ясли детского сада №135. Также семье будет назначена соответствующая социальная поддержка.