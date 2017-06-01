На дороге в Бишкеке загорелся грузовик — кадры очевидца

1 июня 2017, 19:53 Комментарии

На одной из улиц в Бишкеке сгорел грузовик, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

По его словам, инцидент произошел днем на улице Горького неподалеку от микрорайона "Кара-Жыгач".

В пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций информацию подтвердили.

"Сообщение о пожаре поступило в 15.08, а в 15.40 пожар потушили. Работал один пожарный расчет. Пострадавших и жертв нет. Сгорела кабина машины", - рассказали в пресс-службе.

Предварительная причина возгорания станет известна 2 июня, отметили в МЧС.

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