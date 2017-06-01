Доллар США: 68.0685 (+0.0193) 
Евро: 76.0597 (+0.2529) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Лидер фракции "РАЖ" поздравил с праздником пациентов детской горбольницыЛидер фракции "РАЖ" поздравил с праздником пациентов детской горбольницыДень 1 Июня: Парламент перешел на "мучной" режим управленияДень 1 Июня: Парламент перешел на "мучной" режим управления

На дороге в Бишкеке загорелся грузовик — кадры очевидца

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429537-ru.html

Похожие новости

Сапар Исаков поручил Минтрансу рассмотреть вопрос проведение ВОЛС при строительстве дороги Север-Юг

В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 2 июня отключат электричество

В Минтрансе объяснили, почему сокращен ремонт дороги Бишкек - Кара-Балта

Здоровья! Школьников, ранее сбитых на переходе, поздравили с праздником

Депутаты отклонили проект постановления об установлении в Бишкеке памятника "Первый учитель – Дуйшон"

1 июня 2017, 19:53       Комментарии

На одной из улиц в Бишкеке сгорел грузовик, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
По его словам, инцидент произошел днем на улице Горького неподалеку от микрорайона "Кара-Жыгач".
В пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций информацию подтвердили.
"Сообщение о пожаре поступило в 15.08, а в 15.40 пожар потушили. Работал один пожарный расчет. Пострадавших и жертв нет. Сгорела кабина машины", - рассказали в пресс-службе.
Предварительная причина возгорания станет известна 2 июня, отметили в МЧС.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум