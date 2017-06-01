Доллар США: 68.0685 (+0.0193) 
Евро: 76.0597 (+0.2529) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

7-летний Эрмек, который продает воздушные шары, чтобы прокормить семью, пойдет в школу в этом году7-летний Эрмек, который продает воздушные шары, чтобы прокормить семью, пойдет в школу в этом годуГлавы консульских служб МИД стран СНГ обсудили вопросы регистрации кыргызстанцев в России, Казахстане и БеларусиГлавы консульских служб МИД стран СНГ обсудили вопросы регистрации кыргызстанцев в России, Казахстане и Беларуси

Без осадков — погода по Кыргызстану на 2 июня

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429536-ru.html

Похожие новости

Главы консульских служб МИД стран СНГ обсудили вопросы регистрации кыргызстанцев в России, Казахстане и Беларуси

Глава Аппарата президента Кыргызстана встретился с главным советником президента Афганистана

Парламент одобрил проект постановления по перезахоронению останков военнослужащих, погибших в ВОВ, из мест захоронения на территорию Кыргызстана

В Кыргызстане создаются все условия для экспорта выпускаемой продукции – премьер

В Бишкеке продолжается посадка саженцев лиственных деревьев

1 июня 2017, 20:17       Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. В пятницу, 2 июня, на большей части республики без осадков, в горных районах кратковременные дожди, сообщает Кыргызгидромет.
В Чуйской области ночью в пределах 13-18 градусов тепла, днем +26...+31.
В Таласской области ночью от 9 до 14 градусов выше нуля, днем ожидается 25-30.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +15...+20, днем термометры покажут от 29 до 34 градусов.
В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 7-12 градусов со знаком "плюс", днем +19...+24.
В Нарынской области в ночное время 6-11 градусов выше нуля, днем +20...+25.
В Оше осадков не ожидается. Ночная температура будет колебаться в пределах 16-18 градусов тепла, дневная составит +30... +32.
В Бишкеке без осадков. Ночью +15...+17, днем от 28 до 30 градусов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум