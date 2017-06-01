Без осадков — погода по Кыргызстану на 2 июня

1 июня 2017, 20:17 Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. В пятницу, 2 июня, на большей части республики без осадков, в горных районах кратковременные дожди, сообщает Кыргызгидромет.

В Чуйской области ночью в пределах 13-18 градусов тепла, днем +26...+31.

В Таласской области ночью от 9 до 14 градусов выше нуля, днем ожидается 25-30.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +15...+20, днем термометры покажут от 29 до 34 градусов.

В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 7-12 градусов со знаком "плюс", днем +19...+24.

В Нарынской области в ночное время 6-11 градусов выше нуля, днем +20...+25.

В Оше осадков не ожидается. Ночная температура будет колебаться в пределах 16-18 градусов тепла, дневная составит +30... +32.

В Бишкеке без осадков. Ночью +15...+17, днем от 28 до 30 градусов.