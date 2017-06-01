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Пострадавший в ДТП Алимбек пожелал Омурбеку Бабанову стать президентом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/postra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429535-ru.html

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1 июня 2017, 20:09       Комментарии

Лидер фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов посетил Городскую детскую клиническую больницу №3 и поздравил с Днем защиты детей маленьких пациентов. Он побеседовал с юными кыргызстанцами, вручив каждому подарки и именные открытки. Самой больнице он подарил два холодильника.
В беседе с врачами он поблагодарил их за приверженность работе.
"Недавно моему сыну делали операцию, врачи отлично выполнили свою работу. Спасибо всем кто помогал, я благодарю вас за ваш труд. В этот день я приехал поздравить детей вашей больницы", – сказал он.
Также он побеседовал с Алимбеком Сырановым, которого сбила машина. Омурбек Бабанов извинился перед ним от лица политиков, что они не смогли обеспечить его безопасность.
"Обещаю, что мы устраним эту проблему. Будь осторожнее на дорогах, такие мальчишки как ты – наше будущее. Ты счастливый человек, потому что у тебя есть мама и папа", – сказал политик.
Мальчик поблагодарил гостя и пожелал ему стать президентом.
Как отмечает главный врач больницы Талант Омурбеков, в городе только одна детская больница, и им приходится сталкиваться с рядом проблем.
"Сегодня Омурбек Токтогулович посетил нашу больницу, выслушал наши проблемы. Мы очень рады этому. День защиты нужен для того, чтобы обращать внимание на проблемы детей. Наша больница принимает каждый год около 170 тыс. детей, но у нас очень мало врачей", – сказал главный врач больницы.
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