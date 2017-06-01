Лидер фракции "РАЖ" поздравил с праздником пациентов детской горбольницы

1 июня 2017, 20:00 Комментарии

С Днем защиты детей поздравил пациентов 3-й детской городской больницы Бишкека лидер парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов.

"В Кыргызстане почти два миллиона детей. Мы – молодая нация. И в буквальном смысле, дети – это наше будущее. Забота о детях всегда будет для нас в приоритете, дети – наша самая высокая ценность. Я обещаю сделать все, чтобы дороги в нашей стране стали безопасными, чтобы больше не было страшных аварий, в которых страдают дети", - сказал Бабанов, во время посещения больницы.

Депутат навестил ребят в отделениях травматологии и нейрохирургии, вручил им подарки и пожелал им скорейшего выздоровления. А больнице передал два холодильника – до этого негде было хранить продукты для маленьких пациентов. Талантбек Омурбеков, главный врач медицинского учреждения, поблагодарил Бабанова за помощь, также рассказал о положении больницы. Так, по его словам, по квалификации кыргызстанские врачи не уступают зарубежным, главное отличие – это низкие зарплаты и оснащение. Из-за этого многие медики уезжают в другие страны.

Также Омурбек Бабанов поговорил с третьеклассником Алимбеком, которого в апреле этого года сбила машина на улице Чапаева. Он попросил у мальчика прощения от имени всех политиков за то, что они не смогли обеспечить безопасность на дорогах. В ближайшие дни Алимбека готовят к выписке – он перенес три операции, но уже чувствует себя хорошо.