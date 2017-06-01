День 1 Июня: Парламент перешел на "мучной" режим управления

1 июня 2017, 19:25 Комментарии

Руководитель Аппарата президента Сапар Исаков продолжает протаптывать дорогу в неизведанные территории, вроде больниц, ботанического сада, мечети или ирригационного канала. Сегодня он посетил Дубовый парк. В Международный день защиты детей цель одна - поздравить детей с праздником.

"Я думаю, что самый тяжелый период развития страны, наверное, придется и на ваше время", - пообещал он им "светлое будущее".

Какие факты сподвигнули Исакова предупредить детей о надвигающемся "тяжелом периоде"?

Во-первых, институт семьи в нашей стране подвергся сильной деформации. С одной стороны, это общемировые тенденции, вроде роста числа неофициальных, так называемых гражданских браков, разводов и количества одиноких матерей. С другой стороны, это массовая миграция на заработки в крупные города или другие страны. Это приводит к ситуации, когда дети растут без родителей и у родственников. Точной статистики нет. Возможно, С.Исаков предупредил детей, что расти вдали от родителей - это только "цветочки".

Во-вторых, по данным Министерства финансов, пик выплат по внешним займам придется на 2024-2029 годы и достигнут $340 млн долларов в год. Статистически дети, слушавшие сегодня речь руководителя Аппарата дети к этому времени выйдут на рынок труда и долги будут выплачиваться с их налогов. Следует отметить, что структура долга при этом смещается в сторону Китая. Конечно, если в ближайшие годы заимствования увеличатся, тогда пик сместится на более отдаленное время, а значит еще более молодые потенциальные плательщики сегодня не понимали Исакова в силу своего младенческого возраста. А может, они еще не успели родиться...

В-третьих, мировая система безопасности в целом находится в стадии турбулентности. Может Исаков предупредил детей, что ожидаемые геополитические разломы будут прямо отягощать жизнь детей в будущем. Хотя не исключено, что С.Исаков об этом и не думал и остается надеяться, что дети и родители не поняли его посылов и не испортили себе настроение...

МИД России рассказал о регулярно поступающих сообщениях о полетах в различных частях Афганистана "неопознанных" воздушных судов, замеченных в оказании поддержки местным боевикам "Исламского государства". Неужели, боевики, с которыми воюет весь "свободный мир", обзавелись боевой авиацией?

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон перед участниками антитеррористического сбора стран СНГ отметил накал и напряжение на границе с Афганистаном, которые страна не испытывала с прошлого года.

Взрыв начиненной взрывчаткой машины в центре Кабула унес жизнь 80 человек. Как сообщают СМИ, ответственность на себя взял ИГИЛ. Ситуация в Афганистане быстро ухудшается и вероятность дестабилизации возрастает. Все это происходит на фоне отсутствия стратегии США по стабилизации страны после 16 лет войны...

Рвущийся в кандидаты в президенты, а по совместительству спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков (СДПК) сегодня показал, что значит руководить парламентом в "мучном" режиме с личной финансовой выгодой.

Речь идет об исключении из повестки дня законопроекта "О введении в действие Налогового кодекса КР". В январе 2016 года в Налоговый кодекс были внесены изменения, согласно которым импортеры зерна и произведенная из этого зерна мука освобождались от НДС.

Если в постановлении правительства было предусмотрено только освобождение от НДС импорта зерна, то затем в Жогорку Кенеше от НДС освободили и муку, произведенную из этого зерна. "Это оценочно привело к выпадениям доходной части бюджета по фактическим данным за 2015 год в размере 499,6 млн сомов", - говорится в справке-обосновании правительства.

Другими словами, 500 млн сомов честным способом вместо бюджета осели в карманах мукомольных магнатов-депутатов.

Попытки правительства хотя бы обложить НДС муку из импортного зерна наталкивались на препятствия. "Если на следующей неделе рассмотрим, то законопроект, который ждал 6 месяцев, подождет и 6 дней", - сказал сегодня спикер Турсунбеков.

При этом он не объяснил, как вопрос исчез с повестки дня ЖК и почему законопроект правительства нужно объединять с законопроектом депутата Бокоева (его законопроект предусматривает возвращение НДС и на зерно и на муку).

Тактика "мучного лобби" в ЖК очень проста - перенос рассмотрения закона хотя бы на 1 неделю не позволит до начала июльских каникул пройти три чтения. А в сентябре будет предвыборный ажиотаж и ЖК будет не до закона, опять же собрать кворум будет проблематично.

Потом придет к власти новый избранный президент. После этого начнется перетасовка в правительстве и вообще кадровая чехарда. Встанет вопрос о следующих парламентских выборах. И так далее и тому подобное... Все забудут про муку и никому не будет дела до бюджета. За 500 миллионов сомов в год мучные магнаты бьются отчаянно.

Сейчас для них самое главное - выиграть время любыми способами. Как говорил великий Ходжа Насреддин, "за это время или падишах уйдет, или ишак сдохнет".