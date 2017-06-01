Сапар Исаков поручил Минтрансу рассмотреть вопрос проведение ВОЛС при строительстве дороги Север-Юг

1 июня 2017, 19:11 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Салтанат Абдраева – Кабар/. Руководитель аппарата Президента Сапар Исаков сегодня на совещании с международными экспертами по вопросу строительства волоконно-оптических линий соединений (ВОЛС) дал протокольное поручение Министерству транспорта проконсультироваться с компанией "Чайна Роуд" о возможности проведения ВОЛС по дороге Север-Юг.

По его словам, нужно провести консультации с китайской компанией, которая занимается строительством дороги Север-Юг, можно ли провести ВОЛС по этой дороге. "Вы должны в течении двух недель, проработать этот вопрос со своими китайскими коллегами. Если можно, то мы должны принять соответствующее решение. Потому что наш коллега из Всемирного банка говорит, что это займет меньше одного процента от стоимости строительства дороги", - сказал С.Исаков.

Отметим что старший специалист Всемирного банка по вопросам регулирования Реджендра Синх выступая, отметил, что если при строительстве инфраструктуры предусмотреть прокладку ВОЛС, то можно сэкономить до 60% от ее стоимости.