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Семье семилетнего Эрмека помогут, а сам он пойдет в школу — мэрия

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429531-ru.html

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1 июня 2017, 19:05       Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. Семье семилетнего Эрмека, который вынужден продавать воздушные шары, окажут помощь, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Возле одного из торговых центров в столице каждый вечер появляется мальчик с охапкой воздушных шариков, скрученных в форме цветов, которые он продает прохожим. Ребенок содержит всю семью - больную прабабушку, бабушку, полуторагодовалую сестру и пятилетнего брата. А еще выплачивает кредит, взятый матерью, которая уехала на заработки в Россию и потеряла там документы.
По поручению мэра Албека Ибраимова данную семью посетили сотрудники Управления социального развития Октябрьского района.
"Согласно решению комиссии по делам детей, данной семье будет оказана помощь. Эрмек Абдурахманов с начала нового учебного года будет определен в первый класс столичной школы №20. Его сестренке восстановят утерянное свидетельство о рождении и определят ее в ясли детского сада №135", - говорится в сообщении
Также семье окажут необходимую социальную поддержку.
От каких трудностей и проблем нужно защищать детей Кыргызстана, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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