Депутат Алмазбека Токторова избрали замглавой комитета ЖК по соцвопросам

1 июня 2017, 19:03 Комментарии

Депутата Алмазбека Токторова ("Кыргызстан") избрали заместителем председателя Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

Выборы замглавы комитета прошли сегодня, 1 июня, во время заседании парламента.

Отметим, ранее претендовали на пост двое, помимо Токторова выдвигали Аиду Исмаилову (РАЖ). Однако, второй претендент снял свою кандидатуру перед началом голосования.

По итогам тайного голосования Токторов набрал 77 голосов, против один голос.