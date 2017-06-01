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Купите шарик. Активисты начали продажу шариков, чтобы помочь Эрмеку

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360840_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429529-ru.html

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1 июня 2017, 19:05       Комментарии

Сегодня, 1 июня, в День защиты детей прошел флешмоб в поддержку 7-летнего мальчика по имени Эрмек. Он уже более полугода зарабатывает на содержание своей больной бабушки, маленькой сестренки и 4-х летнего брата, продавая на улице шарики.
Отметим, что мальчик попал в нелегкую жизненную ситуацию полгода назад, когда его мать потерялась, работая в Москве. Отец маленького кормильца скончался два года назад, поэтому забота о близких теперь на его плечах.
С началом акции прохожие разобрали 500 воздушных шариков в течении 20 минут.
По словам организаторов флешмоба, сейчас они заказали еще такую же партию.

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