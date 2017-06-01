Купите шарик. Активисты начали продажу шариков, чтобы помочь Эрмеку

1 июня 2017, 19:05 Комментарии

Сегодня, 1 июня, в День защиты детей прошел флешмоб в поддержку 7-летнего мальчика по имени Эрмек. Он уже более полугода зарабатывает на содержание своей больной бабушки, маленькой сестренки и 4-х летнего брата, продавая на улице шарики.

Отметим, что мальчик попал в нелегкую жизненную ситуацию полгода назад, когда его мать потерялась, работая в Москве. Отец маленького кормильца скончался два года назад, поэтому забота о близких теперь на его плечах.

С началом акции прохожие разобрали 500 воздушных шариков в течении 20 минут.

По словам организаторов флешмоба, сейчас они заказали еще такую же партию.