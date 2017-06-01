В Минтрансе объяснили, почему сокращен ремонт дороги Бишкек - Кара-Балта

1 июня 2017, 18:40 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Сокращение реабилитации автодороги Бишкек- Кара-Балта на 6,9 км связано с нехваткой средств после детального подсчета. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорог КР.

По их информации, участок Бишкек-Кара-Балта, автодороги Бишкек-Ош реабилитируется в рамках проекта "Улучшение транспортного коридора ЦАРЭС 3, (автомобильная дорога Бишкек-Ош, Фаза 4)". Общая протяженность проектного участка составляет 52,5 км. Проект финансируется Азиатским Банком Развития (АБР).

ТЭО для данного проекта было подготовлено консультационной компанией Kocks Consult в рамках технической помощи АБР, целью которой было определение экономической эффективности проекта.

ТЭО определило предварительную стоимость проекта, основанную на результатах пробной топографической съемки в масштабе 1:2000 и геотехнических обследований. По результатам ТЭО, АБР принял решение о выделении 100 млн долларов, из которых 65 млн долларов кредит и 35 млн долларов - грант. Софинансирование правительства КР составило 20,8 млн долларов. При этом, на гражданские работы проектом было предусмотрено 92,06 млн долларов.

В рамках детального проектирования, которое осуществлялось консультационной компанией Eptisa, была проведена более точная топографическая съемка в масштабе 1:1000, а также дополнительные геотехнические и другие исследования, которые позволили установить инженерную стоимость проекта.

Изменения коснулись таких видов работ как строительство подземных переходов, подпорных стенок, ограждений, труб, мостов, железобетонных лотков, съездов, установка светофоров и др. По результатам детального проектирования стоимость гражданских работ составила 115,1 млн долларов.

Таким образом, образовался дефицит средств в размере 23,06 млн долларов. В связи с этим, руководством Министерства транспорта и дорог КР было принято решение о пересмотре проектной документации для приведения в соответствие с бюджетом на гражданские работы.

В итоге, по согласованию с АБР, было принято решение сократить протяженность проектного участка на 6,9 км и началом считать 15,9 км вместо 9 км автодороги. Таким образом, общая протяженность проектного участка в настоящее время составляет 45,1 км. Сокращение указанного участка было принято до объявления тендера по закупке гражданских работ.